Skaidrinam: на подарки и сувениры на складе Сейма парламентарии за три года потратили почти полмиллиона евро

На втором месте по расходам на сувениры со склада Сейма находится социал-демократ Довиле Шакалене , которая за три года взяла в общей сложности 9070 товаров на 22 тыс. 784 евро. Депутат приобрела 2701 ручку и карандаш, 596 упаковок кофе, 503 набора конфет, 458 фляг и кружек, 146 рюкзаков, 38 мячей, 30 галстуков, 22 янтарных браслета, 16 покрывал, 14 скакалок и 7 беспроводных колонок.

Сообщается, что В. Ажуолас в общей сложности взял 3280 ручек, 636 наборов шоколадных конфет, 566 упаковок кофе, 467 фляг и кружек, 78 зонтов, 35 рюкзаков, 18 настенных часов, 15 ароматических свечей, 12 янтарных ожерелий, 7 скатертей и 6 янтарных браслетов. Он также на 1400 евро приобрел 100 экземпляров книги "Baimės Metas" ("Время страха"), изданной Институтом права об охране здоровья, сообщает А. Тапинас.

Наибольшими расходами на сувениры и подарки отличился член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Валюс Ажуолас. Всего за три года он взял со склада Сейма 8459 товаров на сумму почти 29 тыс. евро.

На третьем месте по расходам на складе Сейма находится также социал-демократ – Кястутис Вилкаускас. На сувениры и подарки с логотипом парламента депутат Сейма потратил в общей сложности 19 288 евро и за три года приобрел 8 556 товаров.

Как следует из отчетов Сейма, депутат приобрел в общей сложности 3440 ручек и карандашей, 802 набора конфет, 349 упаковок кофе, 206 фляг и кружек, 31 ароматическую свечу, 18 янтарных браслетов, 14 шелковых платков и 12 скакалок.

В пятерку "лидеров" по ​​расходам также входит еще один "аграрий" — Стасис Туменас. Подсчитано, что за три года он приобрел на складе Сейма 7207 товаров на сумму 18 тыс. 915 евро. В основном парламентарий приобретал галстуки – 51 ед. и часы – 11 ед.

На пятом месте – староста социал-демократической фракции Сейма Оринта Лейпуте, которая с 2021 г. заплатила 18 300 евро парламентских средств за 6 552 товара со склада Сейма.