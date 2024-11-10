Ситуацию с Жемайтайтисом прокомментировал и Израиль

„Израиль всегда придерживался мнения, что политики, отличающиеся антисемитскими взглядами, не должны участвовать в деятельности важных политических сил. Мы еще раз хотим напомнить об этой позиции, особенно сейчас, когда наблюдаем рост антисемитизма в Европе, включая события последних дней“, – сказано в заявлении посольства.
„Мы верим, что твердое обязательство Литвы бороться со всеми формами антисемитизма несломимо, независимо от складывающихся политических обстоятельств. Мы будем партнерами Литвы при проявлении таких усилий“, – сказано в заявлении.
Напомним, что Совет социал-демократов Литвы 9 ноября одобрил соглашение о коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“. У коалиции из этих трех партий будет 86 мандатов из 141.
Еще до выборов лидеры соцдемов уверяли, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна.
Коалиция с партией, которую возглавляет Жемайтайтис, осудили и международные партнеры - сенатор США Бен Кардин, маршал Сената Польши Михаил Каминский.
Планы соцдемов о создании коалиции с „Зарей Немана“ критиковал о представитель немецкого Бундестага Михаэль Рот. Политик сказал, что если СДПЛ хочет остаться в семье Европейской партии соцдемов, необходимо пересмотреть намерения в связи с объединением с антисемитской партией.
Жемайтайтис в прошлом году в социальной сети фейсбук поделился антисемитскими записями, по мнению парламентской комиссии, такими действиями он нарушил клятву депутата и грубо нарушил Конституцию.