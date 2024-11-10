Ситуацию с Жемайтайтисом прокомментировал и Израиль

„Израиль всегда придерживался мнения, что политики, отличающиеся антисемитскими взглядами, не должны участвовать в деятельности важных политических сил. Мы еще раз хотим напомнить об этой позиции, особенно сейчас, когда наблюдаем рост антисемитизма в Европе, включая события последних дней“, – сказано в заявлении посольства.

„Мы верим, что твердое обязательство Литвы бороться со всеми формами антисемитизма несломимо, независимо от складывающихся политических обстоятельств. Мы будем партнерами Литвы при проявлении таких усилий“, – сказано в заявлении.