2024.11.10 07:02

Ситуацию с Жемайтайтисом прокомментировал и Израиль

 
ELTA
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ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Вовлечение в правящую коалицию партии Ремигиюса Жемайтайтиса „Заря Немана“ подверглось критике на международной арене. 9 ноября свою позицию высказло и посольство Израиля в Литве, сообщает портал 15min.lt.

„Израиль всегда придерживался мнения, что политики, отличающиеся антисемитскими взглядами, не должны участвовать в деятельности важных политических сил. Мы еще раз хотим напомнить об этой позиции, особенно сейчас, когда наблюдаем рост антисемитизма в Европе, включая события последних дней“, – сказано в заявлении посольства.

„Мы верим, что твердое обязательство Литвы бороться со всеми формами антисемитизма несломимо, независимо от складывающихся политических обстоятельств. Мы будем партнерами Литвы при проявлении таких усилий“, – сказано в заявлении.

Напомним, что Совет социал-демократов Литвы 9 ноября одобрил соглашение о коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“. У коалиции из этих трех партий будет 86 мандатов из 141.

Еще до выборов лидеры соцдемов уверяли, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна.

Коалиция с партией, которую возглавляет Жемайтайтис, осудили и международные партнеры - сенатор США Бен Кардин, маршал Сената Польши Михаил Каминский.

Планы соцдемов о создании коалиции с „Зарей Немана“ критиковал о представитель немецкого Бундестага Михаэль Рот. Политик сказал, что если СДПЛ хочет остаться в семье Европейской партии соцдемов, необходимо пересмотреть намерения в связи с объединением с антисемитской партией.

Жемайтайтис в прошлом году в социальной сети фейсбук поделился антисемитскими записями, по мнению парламентской комиссии, такими действиями он нарушил клятву депутата и грубо нарушил Конституцию.

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