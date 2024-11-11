Синкявичюс выбрал Брюссель вместо Сейма из-за несогласия с новой коалицией

„В пятницу я поставил в известность Главную избирательную комиссию о том, что отказываюсь от своего мандата“, – в понедельник сообщил агентству Elta В. Синкявичюс, избранный в Сейм по списку от Союза демократов „Во имя Литвы“.
„Я думаю, что в первую очередь нужно сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Во-вторых, я думаю, что мое видение правящей коалиции был немного иным. Это помогло принять окончательное решение“, – добавил он, имея в виду участие „Зари Немана“ в правящем большинстве.
В свою очередь председатель „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис утверждает, что решение политика, который позиционировался в качестве министра иностранных дел, связано с разделением портфелей в правительстве.
„Иное видение не имеет к этому никакого отношения. Просто должность министра иностранных дел не досталась нашей партии, и решение такое, какое есть“, – пояснил Elta С. Сквернялис.
В понедельник, несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формирующая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и союзом демократов „Во имя Литвы“.
Коалиция из трех политических сил обеспечит себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.