Синкявичюс выбрал Брюссель вместо Сейма из-за несогласия с новой коалицией

„В пятницу я поставил в известность Главную избирательную комиссию о том, что отказываюсь от своего мандата“, – в понедельник сообщил агентству Elta В. Синкявичюс, избранный в Сейм по списку от Союза демократов „Во имя Литвы“.

„Я думаю, что в первую очередь нужно сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Во-вторых, я думаю, что мое видение правящей коалиции был немного иным. Это помогло принять окончательное решение“, – добавил он, имея в виду участие „Зари Немана“ в правящем большинстве.