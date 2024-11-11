2024.11.11 14:13

Синкявичюс выбрал Брюссель вместо Сейма из-за несогласия с новой коалицией

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Delfi

Избранный в Сейм европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс, который также является и членом союза демократов „Во имя Литвы“, продолжит работать в Брюсселе. По словам политика, это решение отчасти было обусловлено присоединением к правящей коалиции партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в антисемитизме.

„В пятницу я поставил в известность Главную избирательную комиссию о том, что отказываюсь от своего мандата“, – в понедельник сообщил агентству Elta В. Синкявичюс, избранный в Сейм по списку от Союза демократов „Во имя Литвы“.

„Я думаю, что в первую очередь нужно сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Во-вторых, я думаю, что мое видение правящей коалиции был немного иным. Это помогло принять окончательное решение“, – добавил он, имея в виду участие „Зари Немана“ в правящем большинстве.

В свою очередь председатель „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис утверждает, что решение политика, который позиционировался в качестве министра иностранных дел, связано с разделением портфелей в правительстве.

„Иное видение не имеет к этому никакого отношения. Просто должность министра иностранных дел не досталась нашей партии, и решение такое, какое есть“, – пояснил Elta С. Сквернялис.

В понедельник, несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формирующая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и союзом демократов „Во имя Литвы“.

Коалиция из трех политических сил обеспечит себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.

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