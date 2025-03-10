Синкявичюс вернулся в ряды соцдемов: думает о выдвижении своей кандидатуры на должность председателя партии

„Я восстановил свое членство в партии. Это значит, что я могу действовать столько, сколько считаю правильным и необходимым. В выходные несколько отделений сообщили мне о выдвижении моей кандидатуры на пост председателя партии. Пока я не принял окончательного решения, но очень серьезно обдумываю его“, – заявил М. Синкявичюс в понедельник в эфире радиостанции LRT.
„Пока еще подумаю, еще есть немного времени. А после обсуждений с членами семьи, с близкими друзьями, которые подбадривают, поощряют – подумаем о том, что действительно больше всего нужно для нашего сообщества, нашей партии, нашей страны, Литвы. Не хотелось бы дополнительного хаоса, но я действительно чувствую поддержку со стороны однопартийцев. Поэтому, что я могу сегодня действительно сказать – я не исключаю вероятности своего участия в выборах“, – научил он.
Еще до так называемого „чекового“ дела М. Синкявичюс считался одним из наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра в возглавляемом социал-демократами правительстве. Однако судебное разбирательство помешало политику претендовать на мандат депутата Сейма.
На вопрос, намерен ли он после закрытия дела ВСЛ рассмотреть возможность стать премьер-министром, М. Синкявичюс заверил, что пока видит свое будущее в Йонавском муниципалитете.
„Пока я вижу себя в этом кабинете, где мы и стоим, в должности мэра Йонавы. Люди доверяли мне. Как я уже сказал, знаете, я как тот травмированный игрок – после длительной травмы возвращаюсь на поле, сезон еще не окончен. Надеюсь, он будет результативным“, – продолжил глава Йонавы.
Социал-демократ, который в понедельник вернулся на работу в муниципалитете, также сообщил, что намерен в ближайшее время созвать заседание Йонавского совета, на котором будут решаться вопросы вице-мэров.
„Появляются всякие нюансы, потому что решение затрагивает не только меня, но и политическую команду. Нам придется переназначить директора администрации, организовать заседание совета для назначения вице-мэров. А так – работа мне хорошо известна, и я намерен ее продолжать“, – сказал мэр.
На минувшей неделе Верховный суд Литвы (ВСЛ) прекратил дело бывшего мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса, осужденного по „чековому“ делу.
Верховный суд Литвы установил, что в рассматриваемом уголовном деле суды неправильно применили уголовный закон, необоснованно признали М. Синкявичюса виновным и осудили за злоупотребление должностными полномочиями, подделку документов, а также присвоение имущества.
В связи с этим процессуальные решения судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а уголовное дело в отношении М. Синкявичюса прекращено.