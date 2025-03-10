Синкявичюс вернулся в ряды соцдемов: думает о выдвижении своей кандидатуры на должность председателя партии

„Я восстановил свое членство в партии. Это значит, что я могу действовать столько, сколько считаю правильным и необходимым. В выходные несколько отделений сообщили мне о выдвижении моей кандидатуры на пост председателя партии. Пока я не принял окончательного решения, но очень серьезно обдумываю его“, – заявил М. Синкявичюс в понедельник в эфире радиостанции LRT.

„Пока еще подумаю, еще есть немного времени. А после обсуждений с членами семьи, с близкими друзьями, которые подбадривают, поощряют – подумаем о том, что действительно больше всего нужно для нашего сообщества, нашей партии, нашей страны, Литвы. Не хотелось бы дополнительного хаоса, но я действительно чувствую поддержку со стороны однопартийцев. Поэтому, что я могу сегодня действительно сказать – я не исключаю вероятности своего участия в выборах“, – научил он.