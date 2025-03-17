Синкявичюс обратился к председателю ЕК: призывает к защите "Радио Свобода Европа"

„Радио Свободная Европа/ Радио Свобода “ (RFE/RL) может оказаться под угрозой закрытия после того, как президент США Дональд Трамп в субботу приостановил финансирование радиостанции, базирующейся в столице Чехии Праге, сообщает dpa.

„(Подчеркиваю – ELTA), это еще одна возможность для нас показать, что нет места в мире, где свобода слова, критическая мысль и демократические ценности уважались бы больше, чем в Европе“, – добавил депутат Европарламента.

„Сегодня я направил официальное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и комиссару Майклу Макграту, который отвечает в Европейской комиссии за курирование вопросов демократии, верховенства закона, правосудия и защиты прав потребителей, призвав их защитить „Радио Свободная Европа“ от газонокосилки администрации США, приютив его под крыло Европейского союза“, - написал он в своем профиле в Facebook.

Директор RFE/RL Стивен Капус раскритиковал это решение, назвав его „огромным подарком врагам Америки“. По его словам, иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске отпраздновали бы закрытие 75-летней радиостанции.

Д. Трамп распорядился резко сократить финансирование USAGM, которое курирует все финансируемые государством программы американского вещания за рубежом, которые не осуществляются военными. В субботу он также прекратил финансирование „Голоса Америки“ (англ. Voice of America).

С. Капус отметил, что ранее радиостанцию поддерживали как республиканцы, так и демократы.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также заявил, что „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ и „Голос Америки“ – это лишь немногие бесплатные источники информации для людей, живущих в условиях угнетения, от Беларуси и России до Ирана и Афганистана.

RFE/RL было основано в 1949 году во время Холодной войны. Оно транслирует радиопрограмму „Радио Свобода“ и имеет русскоязычный телеканал „Настоящее время“. В 1981 году мюнхенская штаб-квартира RFE/RL была взорвана, а в 1995 году по приглашению президента Чехии Вацлава Гавела она переехала в Прагу.