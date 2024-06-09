Синкявичюс: эти выборы в ЕП - исторические, после них Европа должна реформироваться

„Я думаю, что эти выборы будут историческими. Европа неизбежно должна будет реформироваться, если мы говорим об оборонительном союзе, о большей ответственности в социальной сфере, о расширении ЕС. Нам придется реформировать Европу“, – сказал он после голосования.

Лидер списка демократического союза „Во имя Литвы“ сказал, что голосовал за действующую Европу.

„Я голосовал за действующую Европу, а это в первую очередь такая Европа, политика которой не пролетает над головами людей, она действует каждый день и распространяется на каждого“, – сказал Синкявичюс.