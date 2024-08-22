Швенчёнене предъявлены подозрения в связи заявлениями о трагедии в Мядининкай

„Сегодня в рамках досудебного расследования преступного деяния, признаки которого предусмотрены 1 частью статьи 170² Уголовного кодекса Литовской Республики „Публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицание или грубое умаление“, уведомление о подозрении было вручено Э. Ш. Подозреваемый был допрошен, проведен обыск“, - говорится в сообщении прокуратуры.

Об обыске в Facebook пишет и сама Э. Швенчёнене.

„Очередной обыск – это возможность просмотреть накопившиеся вещи и документы, это прекрасная возможность для реорганизации. Спасибо славным криминалистам. Правительство боится Швенчёнене. Ура“, - написала Э. Швенчёнене.