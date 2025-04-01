Швенченский районный муниципалитет предлагает увековечить память погибших американских солдат

„Несчастье произошло в нашем районе. Мы внимательно следили за ситуацией и вместе со всеми пережили это трагическое событие. Несчастье шокировало не только местных жителей, но и все международное сообщество, еще раз напомнив нам о важности солидарности, сотрудничества и коллективной ответственности“, – сообщают в муниципалитете.
„Учитывая важность этого трагического события, Швенченский районный муниципалитет предлагает увековечить место, где произошел несчастный случай, в знак уважения к погибшим американским солдатам. Их жертва не должна быть забыта – мемориал или другая форма памяти станут символом, напоминающим об этих храбрых американских солдатах. Такое увековечение будут символизировать не только уважение к погибшим солдатам, но и партнерство между Литвой и США, которое отражает совместные усилия во имя безопасности и мира“, – подчеркивает Швенченский районный муниципалитет.
Муниципалитет приглашает Министерство обороны, Литовскую армию, посольство США в Литве, правительство и другие ведомства начать обсуждение для поиска наиболее подходящего способа увековечить это место.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на Полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.
В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. По словам американских военных, поиски четвертого пропавшего солдата продолжаются.