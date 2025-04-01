Швенченский районный муниципалитет предлагает увековечить память погибших американских солдат

„Несчастье произошло в нашем районе. Мы внимательно следили за ситуацией и вместе со всеми пережили это трагическое событие. Несчастье шокировало не только местных жителей, но и все международное сообщество, еще раз напомнив нам о важности солидарности, сотрудничества и коллективной ответственности“, – сообщают в муниципалитете.

„Учитывая важность этого трагического события, Швенченский районный муниципалитет предлагает увековечить место, где произошел несчастный случай, в знак уважения к погибшим американским солдатам. Их жертва не должна быть забыта – мемориал или другая форма памяти станут символом, напоминающим об этих храбрых американских солдатах. Такое увековечение будут символизировать не только уважение к погибшим солдатам, но и партнерство между Литвой и США, которое отражает совместные усилия во имя безопасности и мира“, – подчеркивает Швенченский районный муниципалитет.