2025.04.01 12:05

Швенченский районный муниципалитет предлагает увековечить память погибших американских солдат

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pabradės poligone pasibaigusi dingusių JAV karių gelbėjimo operacija
Pabradės poligone pasibaigusi dingusių JAV karių gelbėjimo operacija
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

После того, как в понедельник были обнаружены тела трех погибших американских солдат, Швенченский районный муниципалитет выступил с идеей создания мемориала рядом с полигоном им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

„Несчастье произошло в нашем районе. Мы внимательно следили за ситуацией и вместе со всеми пережили это трагическое событие. Несчастье шокировало не только местных жителей, но и все международное сообщество, еще раз напомнив нам о важности солидарности, сотрудничества и коллективной ответственности“, – сообщают в муниципалитете.

„Учитывая важность этого трагического события, Швенченский районный муниципалитет предлагает увековечить место, где произошел несчастный случай, в знак уважения к погибшим американским солдатам. Их жертва не должна быть забыта – мемориал или другая форма памяти станут символом, напоминающим об этих храбрых американских солдатах. Такое увековечение будут символизировать не только уважение к погибшим солдатам, но и партнерство между Литвой и США, которое отражает совместные усилия во имя безопасности и мира“, – подчеркивает Швенченский районный муниципалитет.

Муниципалитет приглашает Министерство обороны, Литовскую армию, посольство США в Литве, правительство и другие ведомства начать обсуждение для поиска наиболее подходящего способа увековечить это место.

В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на Полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.

В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. По словам американских военных, поиски четвертого пропавшего солдата продолжаются.

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