Штаб Науседы представил в Главную избирательную комиссию почти 39 000 подписей

"Мы собрали посредством Интернета почти 22 тысячи, вживую, от руки подписались почти 17 тысяч граждан Литвы. Итоговое количество подписей составляет около 38,5 тыс. подписей. Сбор подписей проводился по всей Литве, нам помогала команда из примерно 200 волонтеров", – сообщил Elta в понедельник руководитель избирательного штаба Г. Науседы Повилас Мачюлис.
"Мы довольны результатом. Нам также помогли литовские социал-демократы и Партия регионов, которые имеют отделения по всей Литве", – сказал П. Мачюлис.
Председатель ГИК Лина Петронене, принимавшая подписи, отметила, что при проверке физических подписей кандидатов в первую очередь проверяется подлинность данных жителей, а также выясняется, подписалось ли одно лицо за того же кандидата несколько раз.
"Мы проверяем, действительно ли 100 листов есть во всех папках, так как подписи сразу отдадим на сканирование, проверим, подписаны ли они избирателями, гражданами Литовской Республики. Мы проверим, совпадают ли указанный номер документа, дата рождения и начало фамилии. Также будет проверено, не подписывался ли один и тот же избиратель несколько раз", – сказала Л. Петронене, подчеркнув, что, если будет установлено, что один избиратель подписался за одного и того же кандидата несколько раз, все его подписи аннулируются.
"Также будет проводиться визуальная проверка подписей, которые могут быть написаны одним человеком, одним почерком. При необходимости мы привлечем экспертов по почерку и таким образом оценим, действительно ли 20 тыс. избирателей подписались за кандидата", – сказала председатель ГИК.
После завершения процедуры приема подписей на бумажных носителях установлено, что по данным на 3:30 вечера 25 марта 2024 г., 21 892 избирателя подписались в электронном виде за Г. Науседу на портале электронных услуг rinkejopuslapis.lt, администрируемом ГИК.
Отмечается, что ГИК в течение 10 дней со дня поступления проверит подписные листы и определит окончательное количество собранных подписей.
Президентские выборы пройдут 12 мая.