Шпиц Умка и имитация седьмых выборов Лукашенко: "Чтобы народ не раскрыл рот"

Электоральную кампанию, которую фактические белорусские власти называют „президентскими выборами“, а оппоненты „безвыборами“ можно считать оконченной, на смотря на то, что окончательный итог голосования ЦИК объявит 3 февраля.
Основной день голосования 26 января прошел без эксцессов, к которым готовились все силовые структуры, чиновники и сам Лукашенко. Хотя с призывами протестовать против объявленных итогов не выступал никто.
Ни соперниками, ни оппонентами нельзя назвать спарринг-партнеров Лукашенко, на выборы они шли под лозунгом „не вместо, а вместе“.
Ни один из них не критиковал созданную Лукашенко ситуацию в Беларуси, из-за которой впервые в новейшей истории есть тысячи политзаключенных (более 50 000 человек задерживали с 2020 года по политическим мотивам, правозащитникам известны имена как минимум 7400 фигурантов уголовных дел по политическим мотивам), сотни тысяч белорусов находятся в вынужденной эмиграции, включая Светлану Тихановскую, которую в ряде стран называют „президент-элект“ и признают белорусским демократическим лидером.
Реальные оппоненты Лукашенко на выборах 2020 года до сих пор в тюрьмах, они приговорены к длительным срокам заключения.
Оппозиция, находящаяся за пределами страны, максимум, к чему призывала в ходе прошедших безвыборов, - голосовать „против всех“. Причем, многие белорусы поняли это так, что если есть возможность не ходить на участки, то бойкот – лучший вариант. И это могут себе позволить многие белорусы, которые не работают в силовых структурах и некоторых других сферах, где голосовать заставляют.
Система фальсификаций отработана так, что избиратели ей не нужны. Если нет наблюдения. А его нет.
По словам собеседников „Delfi“, остающихся в Беларуси, для начальства в госучреждениях часто важен не сам факт голосования подчиненных, а их обязательство не участвовать в протестах; кто как проголосовал и голосовал ли вообще, в большинстве случаев никто не проверяет. Это просто не нужно.
Система фальсификаций отработана за многие годы так, что, например, рядовой член участковой избирательной комиссии знает о том, сколько избирателей проголосовало за того или иного кандидата на его участке, исходя и
сключительно из подсчетов той стопки бюллетеней, которую он и считал.
Записка с данными передается главе участковой комиссии. Далее, как утверждают наблюдатели с опытом работы во время многих предыдущих электоральных компаний, такие записки глава комиссии получает от каждого счетчика. В вышестоящую избирательную комиссию главы участковых комиссий докладывают заранее согласованные результаты.
Рекордные цифры явки (ЦИК объявил 85,70%) так же сфальсифицированы, как и количество голосов за Лукашенко. Об этом, в частности, свидетельствуют кадры из официально опубликованного видео. Лукашенко, взяв бюллетень, расписывается на бланке, где есть только одна заполненная строка-отметка о выданном бюллетене. В то время как накануне, вечером 25 января, ЦИК отчитался о том, что досрочно проголосовало 80% избирателей.
К вечеру 27 января миссия „Правозащитники за свободные выборы“ обнародовала предварительный аналитический отчет. В нем, в частности, говорится , что „выборы президента не соответствовали международным стандартам“, „сопровождались многочисленными нарушениями избирательного законодательства Республики Беларусь“, „состоялись на фоне глубокого кризиса прав человека, вызванного репрессиями“.
В отчете говорится, что все этапы избирательного процесса „не просто контролировались властями административно, а были ими организованы для удержания Александром Лукашенко власти при имитации его широкой народной поддержки“.
Об этом, по оценке правозащитников, свидетельствует полное подавление права на свободное выражение мнения, свободу мирных собраний, свободу ассоциаций и других прав человека.
Генералы готовились к прошедшей войне
Генералы Лукашенко и сам он готовились к предыдущей войне с соотечественниками.
За рубежом, в посольствах и консульствах, избирательных участков не было, так как именно на них в 2020 году стало слишком очевидно, что Лукашенко разгромно проиграл Тихановской.
Наблюдателей ОБСЕ пригласили только для наблюдения в основной день голосования, и сделали это так поздно, что миссия не приехала.
Наблюдать за „выборами“ позволили представителям стран, где с правами человека дела обстоят так же, как в Беларуси или еще хуже. Из демократических государств пригласили нескольких представителей от партий либо организаций, которые в своих странах являются маргинальными.
Силовики репетировали подавление протестов и эвакуацию участковых избирательных комиссий. Списки членов комиссий засекретили. Пропаганда пугала белорусов якобы замыслами оппозиции вторгнуться в страну из-за рубежа чуть ли не с оружием в руках и рассказывала о готовности отразить любые атаки.
Все это, уверены эксперты, свидетельствуют о том, что психологическая травма Лукашенко, которую он получил в 2020 году, никуда не исчезла и до сих пор дает о себе знать. Призывая „перевернуть страницу“, сам он ее до сих пор перевернуть не в состоянии.
На пресс-конференции после выборов Лукашенко признался, что после 2020 года в течение пяти лет в стране проводили такую политику, „чтобы народ не раскрыл рот“.
Закрыть рот всем – не получается. Следственный комитет грозит заочными судами и конфискацией имущества
За себя и за оставшихся в стране соотечественников уехавшие белорусы выходят на манифестации протеста продемонстрировать свое отношение к происходящему на родине.
Акции против объявленных итогов выборов прошли во многих странах, где есть белорусские диаспоры, в частности, в Литве – в Вильнюсе, в Польше - в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Белостоке и Быдгоще, в США – в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе и Филадельфии, в Великобритании – в Лондоне, в Латвии – в Риге, в Германии – в Берлине, в Чехии – в Праге.
Следственный комитет Беларуси утверждает, что „установил 365 участников протестов за рубежом“ и всех их привлекут к уголовной ответственности в порядке особого расследования.
Среди них, по данным Следственного комитета, якобы установлены личности 29 участников акции в Вильнюсе, 11 - во Вроцлаве, 203 — в Варшаве, 18 — в Белостоке, 39 — в Нью-Йорке, 11 — в Праге.
„В настоящее время в рамках расследования уголовного дела их действия документированы, и принято решение о привлечении причастных к ним лиц к уголовной ответственности, в том числе в порядке особого производства“.
„Проверяется их имущество и недвижимость на территории Беларуси, в том числе зарегистрированные на других лиц“, - говорится в сообщении.
.Запад заявляет о поддержке стремления белорусов к свободе и осуждает режим
Правительства многих стран Запада, в том числе Евросоюза, представители разных международных институтов и организаций высказали свою поддержку народу Беларуси.
Как проявление такой поддержки, по словам некоторых белорусов в Беларуси, воспринимается, в частности, прием Светланы Тихановской на высоком уровне в ходе самых разных международных мероприятий. Ее статус, по мнению экспертов, на данный момент пока остается прежним. Хотя со временем, прогнозируют наблюдатели, уровень ее контактов может понизиться.
Но заменить Тихановскую, уверены аналитики, сегодня не может никто. Параллельный подсчет на платформе „Голос“ показал, что за нее проголосовало большинство белорусов в 2020 году. Именно она является на международной арене до сих пор голосом тех, кто протестовал против режима и не изменил свою позицию.
Приобретенный Тихановской за почти пять лет политический опыт не идет ни в какое сравнение с политическим опытом Лукашенко. Речь идет об общении с западными лидерами и участием в многочисленных мероприятиях, куда Лукашенко никогда не приглашали.
Прошедшие 26 января выборы не прибавили Лукашенко легитимности ни внутренней, ни внешней. Но добавили санкций, которые так или иначе влияют на белорусский режим, и заявлений о непризнании выборов.
Страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия опубликовали совместное заявление после президентских выборов в Беларуси 26 января 2025 года.
По мнению международных организаций, выборы в Беларуси при Лукашенко не являются свободными и недемократичными. Заявление было опубликовано 27 января на сайте британского правительства.
„Мы едины в осуждении фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 26 января и продолжающихся нарушений прав человека, совершаемых белорусским режимом. Недавно объявленные санкции представляют собой скоординированные многосторонние усилия по привлечению режима Лукашенко к ответственности“.
Реакция Запада отнюдь не безразлична белорусскому правителю
Рассуждения Лукашенко о том, что ему „фиолетово“, как воспримут выборы на западе, эксперты называют лукавством и бравадой.
В Минск все же пригласили, разрешив краткосрочное пребывание в стране, некоторое количество западных журналистов. Да и наблюдателей от ОБСЕ пусть и формально, и тогда, когда уже было невозможно наблюдать все этапы электоральной процедуры, но тоже пригласили.
Кроме того, Лукашенко сам не раз в последнее время говорит о готовности вести диалог с Западом. Упомянул он об этом и отвечая на вопросы журналистов после выборов: „Что касается Запада, это для меня важнее, чем диалог с оппозицией. И мы никогда не отказывались от отношений с Западом“.
Впрочем, включать в один абзац противоположные по смыслу утверждения – фирменный стиль Лукашенко. Но ясно одно: оставаться в полной зависимости от Москвы ему крайне некомфортно, и желание вернуться в ситуацию лавирования между востоком и западом так или иначе в его речах просматривается.
"Президентскому шпицу закон не писан"
Ничего неожиданного и радикально нового на прошедших „выборах“ не произошло. Примечательно, что для публики, которая следила за выборами по официально публикуемым видео, самым интересным эпизодом признано явление президентского шпица Умки на избирательном участке. На входе в помещение шпиц пометил первую попавшуюся стенку.
Как рассказал Delfiодин из участников акции протеста в Вильнюсе, именно это в кругу его ближайших друзей и знакомых обсуждали больше всего, все остальное для белорусов – давно не новость.
„Президентскому шпицу закон не писан, и даже в этом Лукашенко нарушает придуманные его чиновниками законы. С недавних пор с собаками запретили заходить в госучреждения“, - говорит собеседник Delfi.