Шпиц Умка и имитация седьмых выборов Лукашенко: "Чтобы народ не раскрыл рот"

Ни один из них не критиковал созданную Лукашенко ситуацию в Беларуси, из-за которой впервые в новейшей истории есть тысячи политзаключенных (более 50 000 человек задерживали с 2020 года по политическим мотивам, правозащитникам известны имена как минимум 7400 фигурантов уголовных дел по политическим мотивам), сотни тысяч белорусов находятся в вынужденной эмиграции, включая Светлану Тихановскую, которую в ряде стран называют „президент-элект“ и признают белорусским демократическим лидером.

Ни соперниками, ни оппонентами нельзя назвать спарринг-партнеров Лукашенко, на выборы они шли под лозунгом „не вместо, а вместе“.

Основной день голосования 26 января прошел без эксцессов, к которым готовились все силовые структуры, чиновники и сам Лукашенко. Хотя с призывами протестовать против объявленных итогов не выступал никто.

Электоральную кампанию, которую фактические белорусские власти называют „президентскими выборами“, а оппоненты „безвыборами“ можно считать оконченной, на смотря на то, что окончательный итог голосования ЦИК объявит 3 февраля.

По словам собеседников „Delfi“, остающихся в Беларуси, для начальства в госучреждениях часто важен не сам факт голосования подчиненных, а их обязательство не участвовать в протестах; кто как проголосовал и голосовал ли вообще, в большинстве случаев никто не проверяет. Это просто не нужно.

Система фальсификаций отработана так, что избиратели ей не нужны. Если нет наблюдения. А его нет.

Оппозиция, находящаяся за пределами страны, максимум, к чему призывала в ходе прошедших безвыборов, - голосовать „против всех“. Причем, многие белорусы поняли это так, что если есть возможность не ходить на участки, то бойкот – лучший вариант. И это могут себе позволить многие белорусы, которые не работают в силовых структурах и некоторых других сферах, где голосовать заставляют.

Реальные оппоненты Лукашенко на выборах 2020 года до сих пор в тюрьмах, они приговорены к длительным срокам заключения.

Рекордные цифры явки (ЦИК объявил 85,70%) так же сфальсифицированы, как и количество голосов за Лукашенко. Об этом, в частности, свидетельствуют кадры из официально опубликованного видео. Лукашенко, взяв бюллетень, расписывается на бланке, где есть только одна заполненная строка-отметка о выданном бюллетене. В то время как накануне, вечером 25 января, ЦИК отчитался о том, что досрочно проголосовало 80% избирателей.

Записка с данными передается главе участковой комиссии. Далее, как утверждают наблюдатели с опытом работы во время многих предыдущих электоральных компаний, такие записки глава комиссии получает от каждого счетчика. В вышестоящую избирательную комиссию главы участковых комиссий докладывают заранее согласованные результаты.

Система фальсификаций отработана за многие годы так, что, например, рядовой член участковой избирательной комиссии знает о том, сколько избирателей проголосовало за того или иного кандидата на его участке, исходя и

Об этом, по оценке правозащитников, свидетельствует полное подавление права на свободное выражение мнения, свободу мирных собраний, свободу ассоциаций и других прав человека.

В отчете говорится, что все этапы избирательного процесса „не просто контролировались властями административно, а были ими организованы для удержания Александром Лукашенко власти при имитации его широкой народной поддержки“.

К вечеру 27 января миссия „Правозащитники за свободные выборы“ обнародовала предварительный аналитический отчет. В нем, в частности, говорится , что „выборы президента не соответствовали международным стандартам“, „сопровождались многочисленными нарушениями избирательного законодательства Республики Беларусь “, „состоялись на фоне глубокого кризиса прав человека, вызванного репрессиями“.

Силовики репетировали подавление протестов и эвакуацию участковых избирательных комиссий. Списки членов комиссий засекретили. Пропаганда пугала белорусов якобы замыслами оппозиции вторгнуться в страну из-за рубежа чуть ли не с оружием в руках и рассказывала о готовности отразить любые атаки.

Наблюдать за „выборами“ позволили представителям стран, где с правами человека дела обстоят так же, как в Беларуси или еще хуже. Из демократических государств пригласили нескольких представителей от партий либо организаций, которые в своих странах являются маргинальными.

Наблюдателей ОБСЕ пригласили только для наблюдения в основной день голосования, и сделали это так поздно, что миссия не приехала.

За рубежом, в посольствах и консульствах, избирательных участков не было, так как именно на них в 2020 году стало слишком очевидно, что Лукашенко разгромно проиграл Тихановской.

Генералы Лукашенко и сам он готовились к предыдущей войне с соотечественниками.

Все это, уверены эксперты, свидетельствуют о том, что психологическая травма Лукашенко, которую он получил в 2020 году, никуда не исчезла и до сих пор дает о себе знать. Призывая „перевернуть страницу“, сам он ее до сих пор перевернуть не в состоянии.

На пресс-конференции после выборов Лукашенко признался, что после 2020 года в течение пяти лет в стране проводили такую политику, „чтобы народ не раскрыл рот“.

Закрыть рот всем – не получается. Следственный комитет грозит заочными судами и конфискацией имущества

За себя и за оставшихся в стране соотечественников уехавшие белорусы выходят на манифестации протеста продемонстрировать свое отношение к происходящему на родине.