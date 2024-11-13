2024.11.13 16:19

Ширинскене: "Заря Немана" предлагает беспартийных кандидатов на министерские посты

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Agnė Širinskienė
Agnė Širinskienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как утверждает представитель партии „Заря НеманаАгне Ширинскене, у данной политической организации уже есть беспартийные кандидаты в министры сельского хозяйства и окружающей среды. По ее словам, эти кандидатуры устраивают и предлагаемого на пост премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

„Что касается кандидатов в министры сельского хозяйства и окружающей среды, по крайней мере внутри партии мы уже пришли к согласию. Насколько понимаю, эти кандидатуры устраивают и Г. Палуцкаса“, – сказала агентству Elta А. Ширинскене, не назвав при этом конкретных имен кандидатов.

„А третья кандидатура – на должность министра юстиции – пока еще в поиске“, – сообщила политик.

Президент Гитанас Науседа заявил в понедельник, что не одобрит кандидатов в правительство от партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме.

„Я очень четко сказал лидерам Социал-демократической партии, что не одобрю и пусть даже не пытаются выдвинуть кандидатов „Зари Немана“ от самой партии. Они могут попытаться выдвинуть кандидатов-технократов“, – заявил Г. Науседа журналистам в понедельник.

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