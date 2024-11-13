Ширинскене: "Заря Немана" предлагает беспартийных кандидатов на министерские посты

„Что касается кандидатов в министры сельского хозяйства и окружающей среды, по крайней мере внутри партии мы уже пришли к согласию. Насколько понимаю, эти кандидатуры устраивают и Г. Палуцкаса“, – сказала агентству Elta А. Ширинскене, не назвав при этом конкретных имен кандидатов.

„А третья кандидатура – на должность министра юстиции – пока еще в поиске“, – сообщила политик.

Президент Гитанас Науседа заявил в понедельник, что не одобрит кандидатов в правительство от партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме.