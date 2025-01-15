Ширинскене: я довольно реалистично воспринимаю ультиматум Жемайтайтиса о выходе из коалиции

„Действительно эту угрозу выхода, ультиматум о выходе – я воспринимаю достаточно реалистично, поскольку это может произойти. И в таком случае, видно, будут смотреть, какое еще большинство (может быть), как пополняются депутаты, есть ли Смешанная группа, есть ли независимые парламентарии, которые могли бы поддержать программу. Однако это будет решение того оставшегося правящего большинства, я так предполагаю – чтобы обеспечить стабильность принятия решений в Сейме“, – заявила Ширинскене в программе „По существу“.
„Выход „Зари Немана“ приведет в Сейме (к нестабильности), будут меняться председатели комитетов, и сам уклад деятельности“, – добавила она.
Во вторник стало известно, что Ширинскене, избранная в Сейм вместе с партией „Заря Немана“, переходит во фракцию „Во имя Литвы“. С приходом этого депутата фракция демократической партии увеличилась до 14 членов.
О выходе Ширинскене из партии „Заря Немана“ заговорили после того, как она и председатель партии Ремигиюс Жемайтайтис разошлись во мнении относительно судьбы партии в коалиции. Перед Рождеством лидер этой политорганизации заявил, что „Заря Немана“ рассмотрит возможность выхода из коалиции, если в Сейм не будет представлена его кандидатура на пост вице-спикера парламента.
Согласно коалиционному соглашению, „Заре Немана“ принадлежат две должности заместителя председателя Сейма. Ранее партнеры по коалиции заявляли, что Жемайтайтис может быть выдвинут на должность вице-спикера Сейма только тогда, когда будут решены его юридические проблемы – в настоящее время политик фигурирует в нескольких предварительных расследованиях, а одно дело – о разжигании ненависти – рассматривается в суде.