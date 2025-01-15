Ширинскене: я довольно реалистично воспринимаю ультиматум Жемайтайтиса о выходе из коалиции

„Действительно эту угрозу выхода, ультиматум о выходе – я воспринимаю достаточно реалистично, поскольку это может произойти. И в таком случае, видно, будут смотреть, какое еще большинство (может быть), как пополняются депутаты, есть ли Смешанная группа, есть ли независимые парламентарии, которые могли бы поддержать программу. Однако это будет решение того оставшегося правящего большинства, я так предполагаю – чтобы обеспечить стабильность принятия решений в Сейме“, – заявила Ширинскене в программе „По существу“.