Ширинскене вручила заявление об отставке с должности вице-спикера Сейма

Как рассказала политик агентству Elta, это заявление она вручила главе парламента Саулюсу Сквернялису после заседания фракции.
На весенней сессии Сейма, которая начнется в понедельник, парламент намерен рассмотреть вопросы о руководящих должностях в Сейме.
Согласно коалиционному соглашению, „Заре Немана“ принадлежат два должности вице-спикера Сейма. В конце прошлого года в рядах правящего большинства по этому поводу возник конфликт – когда „неманцы“ выдвинули на эту должность Ремигиюса Жемайтайтиса, спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что политик в первую очередь должен решить свои юридические проблемы.
В свою очередь лидер партии „Заря Немана“ пригрозил возможным выходом из коалиции в том случае, если его кандидатура на руководящую должность в Сейме не будет внесена в парламент на рассмотрение. Позже его риторика изменилась – после того как С. Сквернялис признал наличие устной договоренности между лидерами правящего большинства о кандидатуре Р. Жемайтайтиса, тот не исключил, что „неманцы“ могут выдвинуть на эту должность другого парламентария.
Одну из принадлежащих „неманцам“ должностей вице-спикера Сейма занимает депутат Агне Ширинскене, бывшая представительница партии „Заря Немана“, а ныне член фракции демократов „Во имя Литвы“. Тогда она уверяла, что по мере приближения 10 марта подаст спикеру Сейма заявление об отставке и уйдет в отставку со своей должности.