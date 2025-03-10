Ширинскене вручила заявление об отставке с должности вице-спикера Сейма

Согласно коалиционному соглашению, „Заре Немана“ принадлежат два должности вице-спикера Сейма. В конце прошлого года в рядах правящего большинства по этому поводу возник конфликт – когда „неманцы“ выдвинули на эту должность Ремигиюса Жемайтайтиса , спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что политик в первую очередь должен решить свои юридические проблемы.

В свою очередь лидер партии „Заря Немана“ пригрозил возможным выходом из коалиции в том случае, если его кандидатура на руководящую должность в Сейме не будет внесена в парламент ​​на рассмотрение. Позже его риторика изменилась – после того как С. Сквернялис признал наличие устной договоренности между лидерами правящего большинства о кандидатуре Р. Жемайтайтиса, тот не исключил, что „неманцы“ могут выдвинуть на эту должность другого парламентария.