2024.11.01 10:10

Шимоните указывает на "фиксированный матч" между социал-демократами и президентом

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Поскольку Офис президента не акцентирует внимание на решении Вилии Блинкявичюте, председателя победившей на выборах Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), остаться работать в Брюсселе, премьер-министр Ингрида Шимоните не удивлена ​​такой позицией лидера страны.

Консерватор отмечает, что взаимная поддержка социал-демократов и Гитанаса Науседы была очевидна как во время парламентских, так и во время президентских выборов. Поэтому она называет такие политические отношения „согласованным матчем“.

„Мы просто на протяжении всей избирательной кампании видели, что это некий матч, который был согласован заранее. Есть взаимная поддержка, которая наблюдалась и во время президентских выборов, и во время выборов в Сейм. Несмотря на то, что на президентских выборах поддержка партии – вещь естественная, а на выборах в Сейм – это строчка присяги, которая требует быть ко всем одинаково справедливым и в этом смысле подняться над политической борьбой, а не бежать в поле политической борьбы и начать в ней участвовать в качестве какого-то участника этой борьбы“, - заявила И. Шимоните в четверг вечером в программе „Инфокомментарии с Арнасом Мазетисом“.

„Но я не испытываю никаких иллюзий по этому поводу, и поэтому нисколько не удивлена этой попыткой президента обелить эту ситуацию, учитывая, что я думаю он знал об этом еще с президентских выборов. С тех пор, как госпожа Блинкявичюте отказалась баллотироваться на президентских выборах и поддержала господина Науседу. И я думаю, что была такая договоренность – что она поможет партии на выборах, но ни за что не переедет в Литву работать“, - рассуждала она.

И. Шимоните не сомневается – если бы на выборах победили консерваторы и она поступила так же, как В. Блинкявичюте, позиция Офиса президента была бы радикально иной.

„Пытаюсь представить, что сказала бы так же Президентура, если бы Правительство было формировал Союз Отечества, а я выкинула бы какую-нибудь подобную Блинкявичюте. Представляю, какие тогда были бы эпитеты – и об обмане избирателей, и о низком стандарте, и о том, что врать некрасиво“, - сказала премьер-министр.

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