Шимоните указывает на "фиксированный матч" между социал-демократами и президентом

„Мы просто на протяжении всей избирательной кампании видели, что это некий матч, который был согласован заранее. Есть взаимная поддержка, которая наблюдалась и во время президентских выборов, и во время выборов в Сейм. Несмотря на то, что на президентских выборах поддержка партии – вещь естественная, а на выборах в Сейм – это строчка присяги, которая требует быть ко всем одинаково справедливым и в этом смысле подняться над политической борьбой, а не бежать в поле политической борьбы и начать в ней участвовать в качестве какого-то участника этой борьбы“, - заявила И. Шимоните в четверг вечером в программе „Инфокомментарии с Арнасом Мазетисом“.