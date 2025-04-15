Шимоните: санкции против РФ - ограниченный эффект, но помогли бы сохранить репутацию Литвы

„Когда санкции носят национальный характер, они всегда ограничены. Это означает, что вы не достигаете эффекта“, - сказала И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.
Однако она подчеркнула, что национальные санкции также помогут сохранить репутационный имидж Литвы при выяснении случаев обхода таких ограничений.
„Очевидно, что мы можем перекрыть эту реку вокруг себя, и это все равно нужно сделать чисто из репутационных соображений. Действительно очень неприятно каждый раз, когда выходит какая-то история и в ней фигурирует Литвы, хотя мы все, наверное, трезво понимаем, что мы не можем предотвратить обход (санкций) на 100 процентов, потому что меняются названия, меняется предназначение, меняются коды (товаров). Существуют различные виды таких манипуляций, и часто они обнаруживаются только спустя какое-то время“, - сказала И. Шимоните.
„Но все равно, европейский ответ – это европейский ответ, потому что мы все же являемся частью общей картины. Конечно, мы бы сохранили свою репутацию, свою последовательность таким образом, но, если бы Европа не сохранила свою последовательность, особенно из-за прихотей одного-двух игроков или каких-то интересов, это был бы действительно большой удар по всем друзьям Украины“, - добавила она.
Срок действия санкций Европейского союза (ЕС) против России истекает в июле.
На прошлой неделе предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в Сейме преодолело еще одно голосование.