Шимоните: санкции против РФ - ограниченный эффект, но помогли бы сохранить репутацию Литвы

„Очевидно, что мы можем перекрыть эту реку вокруг себя, и это все равно нужно сделать чисто из репутационных соображений. Действительно очень неприятно каждый раз, когда выходит какая-то история и в ней фигурирует Литвы, хотя мы все, наверное, трезво понимаем, что мы не можем предотвратить обход (санкций) на 100 процентов, потому что меняются названия, меняется предназначение, меняются коды (товаров). Существуют различные виды таких манипуляций, и часто они обнаруживаются только спустя какое-то время“, - сказала И. Шимоните.