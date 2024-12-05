2024.12.05 15:20

Шимоните: президент – четвёртый партнёр новой коалиции

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Завершающая свою работу в должности премьер-министра Ингрида Шимоните не удивлена ​​заявлениями президента Гитанаса Науседы о том, что новое правительство Гинтаутаса Палуцкаса более дееспособно, чем правоцентристский Кабинет министров, работавший последние четыре года. По мнению И. Шимоните, Г. Науседа является четвертым партнером новой правящей коалиции, поэтому благосклонность лидера государства к новому правительству понятна.

„Президент – четвертый коалиционный партнер. Мне, наверное, не нужно как-то специфически комментировать эти вещи, я не буду их специфически комментировать“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

„Думаю, что ни вы не очень удивлены высказыванием президента, ни меня он не очень удивил, потому что эти выборы были особенными и в том, что у нас, наверное, впервые глава государства так активно участвовал в избирательной кампании, который по Конституции должен хотя бы стараться быть одинаково справедливым ко всем. Очевидно, это не удалось. Но я могу только пожелать, чтобы этот сентимент не угас“, — заявила она.

И. Шимоните дала понять, что благосклонность президента к левоцентристской коалиции может измениться за время срока полномочий.

„Почему-то людям иногда кажется, что только с правительством Шимоните у президента возникли какие-то дискуссии. Но такие же дискуссии у этого президента были и с бывшим Правительством, бывшая президент – с предыдущими Правительствами. И мне кажется, что это особенность или некое свойство нашего конституционного устройства, что президенту вполне удобно считать себя автором всех добрых дел и иметь такого субъекта, на которого можно направить критику и негодование по вопросам, которые не всегда получаются по субъективным и объективным причинам“, — рассуждала политик.

Поэтому И. Шимоните воздержалась от сравнения, какой кабинет министров – ее или Г. Палуцкаса – по словам президента, более дееспособен. По ее словам, это можно будет сделать только по истечении срока полномочий нового правительства.

„Я, всё-таки, буду судить о людях по их делам, а не, скажем, по чьим-то предубеждениям. Думаю, что когда срок полномочий истечет, тогда и можно будет сказать, кто был более дееспособен и кто больше сделал на благо народа Литвы“, – заключила врио премьер-министра.

Как сообщалось ранее, в среду, утверждая состав нового правительства, Г. Науседа заявил, что несмотря на то, что в новом кабинете всего 12 членов, он кажется более дееспособным, чем правительство И. Шимоните, приступившее к работе четыре года назад.

„В целом – и я ответственно заявляю об этом – та часть правительства, которая у нас уже есть, если сравнивать министров по портфелям с предыдущим Правительством, кажется даже более дееспособной“, – заявил в среду Г. Науседа в Офисе президента.

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