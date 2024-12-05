Шимоните: президент – четвёртый партнёр новой коалиции

„Президент – четвертый коалиционный партнер. Мне, наверное, не нужно как-то специфически комментировать эти вещи, я не буду их специфически комментировать“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.
„Думаю, что ни вы не очень удивлены высказыванием президента, ни меня он не очень удивил, потому что эти выборы были особенными и в том, что у нас, наверное, впервые глава государства так активно участвовал в избирательной кампании, который по Конституции должен хотя бы стараться быть одинаково справедливым ко всем. Очевидно, это не удалось. Но я могу только пожелать, чтобы этот сентимент не угас“, — заявила она.
И. Шимоните дала понять, что благосклонность президента к левоцентристской коалиции может измениться за время срока полномочий.
„Почему-то людям иногда кажется, что только с правительством Шимоните у президента возникли какие-то дискуссии. Но такие же дискуссии у этого президента были и с бывшим Правительством, бывшая президент – с предыдущими Правительствами. И мне кажется, что это особенность или некое свойство нашего конституционного устройства, что президенту вполне удобно считать себя автором всех добрых дел и иметь такого субъекта, на которого можно направить критику и негодование по вопросам, которые не всегда получаются по субъективным и объективным причинам“, — рассуждала политик.
Поэтому И. Шимоните воздержалась от сравнения, какой кабинет министров – ее или Г. Палуцкаса – по словам президента, более дееспособен. По ее словам, это можно будет сделать только по истечении срока полномочий нового правительства.
„Я, всё-таки, буду судить о людях по их делам, а не, скажем, по чьим-то предубеждениям. Думаю, что когда срок полномочий истечет, тогда и можно будет сказать, кто был более дееспособен и кто больше сделал на благо народа Литвы“, – заключила врио премьер-министра.
Как сообщалось ранее, в среду, утверждая состав нового правительства, Г. Науседа заявил, что несмотря на то, что в новом кабинете всего 12 членов, он кажется более дееспособным, чем правительство И. Шимоните, приступившее к работе четыре года назад.
„В целом – и я ответственно заявляю об этом – та часть правительства, которая у нас уже есть, если сравнивать министров по портфелям с предыдущим Правительством, кажется даже более дееспособной“, – заявил в среду Г. Науседа в Офисе президента.