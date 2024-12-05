Шимоните: президент – четвёртый партнёр новой коалиции

„Президент – четвертый коалиционный партнер. Мне, наверное, не нужно как-то специфически комментировать эти вещи, я не буду их специфически комментировать“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

„Думаю, что ни вы не очень удивлены высказыванием президента, ни меня он не очень удивил, потому что эти выборы были особенными и в том, что у нас, наверное, впервые глава государства так активно участвовал в избирательной кампании, который по Конституции должен хотя бы стараться быть одинаково справедливым ко всем. Очевидно, это не удалось. Но я могу только пожелать, чтобы этот сентимент не угас“, — заявила она.