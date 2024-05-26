2024.05.26 22:18

Шимоните поздравила Науседу с переизбранием на пост президента

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

26 мая, после 22 ч. кандидат консерваторов Ингрида Шимоните поздравила президента Гитанаса Науседу с переизбранием. Премьер-министр позвонила лидеру страны Гитанасу Науседе и поздравила его с победой.

"В первую очередь я хотела бы поздравить избранного президента Литвы, поскольку, хотя еще нет большого числа голосов, но, я думаю, что результат это не изменит", – сказала журналистам Шимоните.

Соратники встретили Шимоните аплодисментами.

"Я чувствую себя великолепно, комментарии будут позже", - сказала она.

Премьер-министр позвонила лидеру страны Гитанасу Науседе и поздравила его с победой.

В ходе беседы президент поблагодарил главу Правительства за "выдержанную дискуссию" и заявил, что им двоим "предстоит много дел".

"Спасибо, Ингрида. Я надеюсь, что наши дискуссии будут достаточно выдержанные, при взаимном уважении. Я действительно рад, что они были одновременно достаточно содержательными и достаточно глубокими. Надеюсь, что и у вас сложилось такое же впечатление", - сказал Науседа в телефонном разговоре с Шимоните.

"Спасибо за достойную борьбу, увидимся, нам предстоит еще много дел", - отметил он.

По данным из 1853 участков (всего 1895), за Науседу проголосовали 75.05% избирателей, а за Шимоните - 23.43%.

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