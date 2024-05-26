Шимоните поздравила Науседу с переизбранием на пост президента

"В первую очередь я хотела бы поздравить избранного президента Литвы, поскольку, хотя еще нет большого числа голосов, но, я думаю, что результат это не изменит", – сказала журналистам Шимоните.

Соратники встретили Шимоните аплодисментами.

"Я чувствую себя великолепно, комментарии будут позже", - сказала она.

Премьер-министр позвонила лидеру страны Гитанасу Науседе и поздравила его с победой.

В ходе беседы президент поблагодарил главу Правительства за "выдержанную дискуссию" и заявил, что им двоим "предстоит много дел".