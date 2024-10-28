Шимоните пока не решила, будет ли бороться за пост председателя СО-ХДЛ: это – не сегодняшний вопрос

„Жизнь не началась с этих выборов и ими не закончится. Я очень рада и горжусь тем, что мне удалось отработать весь срок полномочий в достаточно сложных условиях с хрупкой коалицией и проделать большую работу. Я очень рада, что новое Правительство не обнаружит ничего похожего на то, что обнаружило мое Правительство, когда оно приступило к работе и ему пришлось бороться с тогдашней ситуацией с COVID“, – напомнила консерватор о 2020 г.