Шимоните пока не решила, будет ли бороться за пост председателя СО-ХДЛ: это – не сегодняшний вопрос

„Смотрите, как только одни выборы закончились, председатель партии объявил о новых выборах, которые должны состояться, может быть, через пару месяцев. Но мы, конечно, не находимся в той точке, когда у меня должен быть ответ на этот вопрос, потому что я думаю, что ответ на этот вопрос придет в свое время“, – заявила И. Шимоните на пресс-конференции агентства ELTA в понедельник утром.
„Я слышу это ожидание и должна его рассмотреть, и, наверное, не могу сказать, что недоверие избирателей или доверие лично ко мне как-то серьезно пошатнулось – мне и в одномандатном удалось выиграть с первого тура (...). Но я не думаю, что это вопрос этого дня“, – сказала она.
Премьер-министр признала, что заявление Г. Ландсбергиса, прозвучавшее в понедельник утром, стало неожиданностью. Однако политик понимает шаг, сделанный председателем СО-ХДЛ, и взятую на себя ответственность.
„То, что председатель партии не сможет баллотироваться на новых выборах, наверное, не было секретом, потому что правила этого не позволяют. То, что в партии поменяется председатель – также ни для кого не было секретом. И я рассматриваю сегодняшнее заявление Габриэлюса как политическое заявление, в котором он считает, что несет ответственность за результаты выборов или что он решил таким образом взять на себя эту часть своей ответственности“, – заявила премьер-министр.
„То, что было сказано сегодня утром, для меня было несколько неожиданным. Но в принципе не могу сказать, что удивлена“, – добавила она. После того как председатель СО-ХДЛ покинет свой пост, эту должность временно займет его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Милкуленене, сообщил Миндаугас Линге.
Дала оценку итогам выборов: жизнь не с выборов началась и ими не закончится
СО-ХДЛ получил на выборах в Сейм 28 мандатов. По мнению премьер-министра, такой результат не слишком удачный и не слишком плохой.
„Как говорят в кинематографе, not great, not terrible (ни хорошо, ни плохо – ELTA), таков будет результат, именно так я бы его описала“, – сказала И. Шимоните.
„Конечно, досадно, что несколько одномандатных выскользнули из рук Союза Отечества-Христианских демократов Литвы действительно с очень небольшим перевесом. Но то, что мы увидели, так это некоторую сплоченность для голосования против. Наверное, это следует признать“, — пояснила она.
Однако парламентарий не склонна драматизировать ситуацию после выборов.
„Жизнь не началась с этих выборов и ими не закончится. Я очень рада и горжусь тем, что мне удалось отработать весь срок полномочий в достаточно сложных условиях с хрупкой коалицией и проделать большую работу. Я очень рада, что новое Правительство не обнаружит ничего похожего на то, что обнаружило мое Правительство, когда оно приступило к работе и ему пришлось бороться с тогдашней ситуацией с COVID“, – напомнила консерватор о 2020 г.
„Мы извлечем уроки и будем готовится к 2028 году“, – добавила И. Шимоните.