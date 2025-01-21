2025.01.21 14:38

Шимоните обеспокоена влиянием Илона Маска на администрацию Трампа

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Бывший премьер-министр Ингрида Шимоните признает, что обеспокоена по поводу влияния, которое такие люди, как миллиардер в сфере технологий Илон Маск, будут оказывать на нового президента США Дональда Трампа и его администрацию.

„Меня беспокоит вопрос, какое влияние будут иметь на решения люди, которых мы воспринимаем как политиков, как политиков-республиканцев, людей, имеющих определенный опыт управления государством, и какое влияние будут иметь такие люди, как Илон Маск“, - Žinių radijas сказала И. Шимоните.

В качестве примера она приводит призывы И. Маска голосовать за немецкую ультраправую партию „Альтернатива для Германии“ (АдГ).

„Когда я вижу, что делает Илон Маск в британской и немецкой политике, честно говоря, есть вещи, которые вызывают в моей голове звоночки. Потому что открыто выступать в поддержку такой партии, как АдГ, поддерживать ее, рекламировать ее во всех своих социальных сетях и тому подобное, не кажется шагом, основанным на партнерстве и союзничестве“, - заявила И. Шимоните.

„Вопрос в том, насколько эти люди, в отношении которых мне действительно трудно узреть какую-либо мораль или добрую волю, будут влиять на принимаемые решения. Тогда эта неопределенность может стать весьма неприятной“, - отметила она.

И. Маск был приглашен на инаугурацию в ротонде Капитолия, во время которой был приведен к присяге новый президент США Д. Трамп.

Американский миллиардер в сфере технологий Илон Маск привлек международное внимание после того, как в январе он снова выразил поддержку ультраправой партии АдГ, выступив в поддержку ее лидера Алис Вайдель во время прямой трансляции на платформе X.

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