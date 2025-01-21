Шимоните обеспокоена влиянием Илона Маска на администрацию Трампа

„Меня беспокоит вопрос, какое влияние будут иметь на решения люди, которых мы воспринимаем как политиков, как политиков-республиканцев, людей, имеющих определенный опыт управления государством, и какое влияние будут иметь такие люди, как Илон Маск “, - Žinių radijas сказала И. Шимоните.

„Когда я вижу, что делает Илон Маск в британской и немецкой политике, честно говоря, есть вещи, которые вызывают в моей голове звоночки. Потому что открыто выступать в поддержку такой партии, как АдГ, поддерживать ее, рекламировать ее во всех своих социальных сетях и тому подобное, не кажется шагом, основанным на партнерстве и союзничестве“, - заявила И. Шимоните.