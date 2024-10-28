Шимоните обещает покинуть правительство с высоко поднятой головой: напишет книгу

„Искренне проработала четыре года— не болтала, не пыталась флиртовать, не пыталась уйти от трудных вопросов. (...) Это тоже влияет на ваше самочувствие, однако нет никакого облегчения от того, что не доведется работать еще четыре года“, – сказала И. Шимоните на пресс-конференции, организованной Elta в понедельник.
„Немного печалит тот факт, что так легко поднять волну против любого, кто находится у власти. (...) Однако я уйду из правительства с высоко поднятой головой“, – добавила она.
Подумывает о написании книги: она будет содержательной
Уходящая премьер-министр И. Шимоните планирует написать книгу. По ее словам, содержания для этой книги вполне хватит из опыта работы премьером.
„У меня возникла немного другая мысль – подумала, а будет ли мне о чем написать книгу? И мне обязательно будет о чем написать, с учетом того, что удалось сделать правительству, при каких обстоятельствах, с каким хрупким большинством. Да, не всё, но мне обязательно будет о чем написать книгу“, – заявила премьер-министр.
На прошлой неделе президент Гитанас Науседа также упомянул о написании книги. В ней он намерен подробнее рассказать о своих отношениях с консерваторами. Однако, парирует премьер, – писать о людях, с которыми есть разногласия, бессмысленно.
„Нет смысла писать о людях, с которыми есть разногласия по каким-то вопросам. Она (книга И. Шимоните – ELTA) могла бы быть о политике и о том, что удалось сделать“, – подчеркнула глава правительства.
„Я не буду писать книгу о Гитанасе Науседе, потому что в жизни действительно есть более интересные и важные вещи, о которых мне бы хотелось написать книгу“, – отметила она.
Как сообщалось ранее, глава государства сообщил о планах издать книгу в следующем году и рассказать в ней о событиях 2019 года. Тогда консерваторы предложили Г. Науседе стать поддерживаемым ими кандидатом на президентских выборах.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.