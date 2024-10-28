Шимоните обещает покинуть правительство с высоко поднятой головой: напишет книгу

„Искренне проработала четыре года— не болтала, не пыталась флиртовать, не пыталась уйти от трудных вопросов. (...) Это тоже влияет на ваше самочувствие, однако нет никакого облегчения от того, что не доведется работать еще четыре года“, – сказала И. Шимоните на пресс-конференции, организованной Elta в понедельник.

„Немного печалит тот факт, что так легко поднять волну против любого, кто находится у власти. (...) Однако я уйду из правительства с высоко поднятой головой“, – добавила она.

Подумывает о написании книги: она будет содержательной

Уходящая премьер-министр И. Шимоните планирует написать книгу. По ее словам, содержания для этой книги вполне хватит из опыта работы премьером.