Шимоните о возможной перезагрузке правительства: главный вопрос – доверие премьер-министру

„Я действительно не могу сказать, что буду что-то менять до возврата полномочий. Мне кажется, что это иррационально, и не вижу особого смысла в этом. Если при получении правительством (...) новых полномочий одновременно потребуется и утверждение состава правительства, то я не знаю, зачем надо менять состав правительства до того момента“, – сказала глава правительства. Премьер-министр также подчеркнула, что возможные изменения в правительстве также должны быть в первую очередь согласованы с партнерами по коалиции.