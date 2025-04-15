Шимоните о возможной нормализации отношений с Китаем: мяч в руках Китая

„Дипломатические отношения понизила китайская сторона, если бы китайская сторона изменила свое мнение об этом решении — не думаю, что в Литве возникла бы большая проблема с пересмотром этого вопроса. С литовской стороны никогда не было такой инициативы по понижению дипломатического представительства и закрытию посольства. Мяч как был в руках Китая, как и остается там. Литва со своей стороны не особо что может сделать“, — заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.