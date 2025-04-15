Шимоните о возможной нормализации отношений с Китаем: мяч в руках Китая

„Дипломатические отношения понизила китайская сторона, если бы китайская сторона изменила свое мнение об этом решении — не думаю, что в Литве возникла бы большая проблема с пересмотром этого вопроса. С литовской стороны никогда не было такой инициативы по понижению дипломатического представительства и закрытию посольства. Мяч как был в руках Китая, как и остается там. Литва со своей стороны не особо что может сделать“, — заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.
„В дипломатии всегда ведется очень много переговоров, поэтому они и дипломатические, непубличные, и о них мало говорят. Конечно, были всевозможные дискуссии, и не только с теми вышеупомянутыми напарниками, но и с ведомствами ЕС“, — ответила бывшая премьер-министр на вопрос о том, велись ли технические переговоры с китайской стороной во время ее пребывания в должности главы правительства.
В ответ на заявления лидера партии „неманцев“ Ремигиюса Жемайтайтиса о том, что, с учетом действий президента США Дональда Трампа и проводимой им тарифной политики Литва должна начать восстановление дипломатических отношений с Китаем, И. Шимоните подчеркнула, что не стоит торопиться дружить с Пекином.
„В мире нет ничего совершенно невозможного. Однако я бы не торопилась с выводами, как некоторые коллеги, о том, что Европа рассорилась с Америкой и теперь ей нужно кинуться дружить с Китаем. Здесь люди говорят о своем, а не о том, что происходит на самом деле. Без сомнения, ситуативная дискуссия будет“, — заявила консерватор.
Комментируя заявления „неманца“ о том, что отношения с Тайванем „не окупились“, И. Шимоните подчеркнула, что Китай никогда не был значимым экспортным партнером Литвы.
Консерватор также подчеркнула, что при обсуждении отношений с Китаем необходимо учитывать тот факт, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Пекин встал на сторону Кремля.
„Ситуация кардинально изменилась с осени 2021 года, прежде всего в том плане, что началось полномасштабное российское вторжение, в котором Китай оказывает несомненную поддержку и в торговле, и в обходе санкций, и в определенных технологиях, чтобы Россия могла продолжать эту войну. Теперь на этой тарелке появились соображения, которых не было четыре года назад“, — заявила политик.
„С точки зрения ценностей, при оценке геополитической ситуации, война в Европе — это война, которую начала Россия, но Китай не является пассивным игроком в этом процессе и этой угрозе. Тот оказывает существенное влияние на Европу, раздумывая, как ориентироваться в данной ситуации“, — подчеркнула она.
Спикер Сейма Саулюс Сквернялис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявляют, что Литва выпадает из контекста других государств Европейского союза (ЕС) из-за своей позиции по Пекину.
Между тем, советник лидера государства по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс заявляет, что Офис президента выступает за возобновление дипломатических отношений с Китаем. По его словам, в настоящее время ведутся дискуссии по поводу возможной нормализации отношений.