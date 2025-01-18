2025.01.18 07:17

Шимоните о перспективах Жемайтайтиса стать вице-спикером Сейма: его назначение будет позором

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Бывший премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала появившуюся в четверг новость о прекращении предварительного расследования по делу Ремигиюса Жемайтайтиса о клевете и разжигании ненависти и заявила, что назначение этого политика заместителем председателя Сейма стало бы позором. Консерватор подчеркивает, что на рассмотрении Вильнюсского окружного суда находится уголовное дело Жемайтайтиса о разжигании ненависти к евреям и отрицании Холокоста.

„Пока существует Конституция Литвы, до тех пор правовые проблемы этого субъекта не разрешаемы, что бы ни говорили „партнеры“ по коалиции, хлопая глазами и пытаясь замести свой мусор под ковер. Поэтому назначение этого типа кем угодно будет точно таким же позором что в марте, что во время уборки картофеля. Их позор. И это не говоря уже о деле, которое уже находится в суде и которое не решено“, – написала Шимоните в Facebook.

Как сообщалось ранее, в четверг прокурор Вильнюсской районной прокуратуры принял решение о прекращении предварительного расследования возможных преступлений на почве ненависти и клеветы в отношении председателя политической партии „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса.

После решения правоохранительных органов в его пользу Жемайтайтис заявил, что для него больше нет препятствий для получения должности заместителя председателя Сейма.

Между тем, спикер парламента Саулюс Сквернялис заявил в интервью телекомпании LRT, что вопрос о заместителе председателя Сейма будет рассмотрен в коалиции в марте.

Перед Рождеством лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что возглавляемая им политическая организация рассмотрит возможность выхода из коалиции, если его кандидатура на пост заместителя председателя парламента не будет внесена ​​в Сейм.

Согласно коалиционному соглашению, „Заре Немана“ принадлежит два поста заместителя председателя Сейма. Ранее партнеры по коалиции заявляли, что Жемайтайтис может быть выдвинут на пост заместителя председателя Сейма только после того, как будут решены его юридические проблемы.

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