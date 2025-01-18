Шимоните о перспективах Жемайтайтиса стать вице-спикером Сейма: его назначение будет позором

„Пока существует Конституция Литвы, до тех пор правовые проблемы этого субъекта не разрешаемы, что бы ни говорили „партнеры“ по коалиции, хлопая глазами и пытаясь замести свой мусор под ковер. Поэтому назначение этого типа кем угодно будет точно таким же позором что в марте, что во время уборки картофеля. Их позор. И это не говоря уже о деле, которое уже находится в суде и которое не решено“, – написала Шимоните в Facebook.