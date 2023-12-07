Шимоните о литовском гражданстве детей Абрамовича: это не красит нашу страну

"Нужно обсудить, есть ли необходимость в изменениях законов. (...) Обычно в таких случаях люди имеют более одного гражданства. Видимо, об основаниях для его утраты можно было бы говорить в Сейме. Я думаю, что этот вопрос необходимо решить, и если потребуются поправки к закону, то они будут инициированы", - сказала в четверг И. Шимоните.

"Это действительно не красит нашу страну, когда люди, близкие к режиму, имеют какие-то легальные документы, позволяющие оставаться в стране, и могут использовать их для обхода международных санкций", - добавила она.

Премьер-министр также говорит, что попросила Департамент миграции предоставить более подробную информацию о том, как выглядит процесс выдачи гражданства этим лицам и что позволило бы политикам предпринять дальнейшие действия.

"Я попросила предоставить всю информацию о том, как развивалась эта ситуация и какова была последовательность действий и решений. (...) Надеюсь, что работа будет проделана и решения будут приняты", - сказала И. Шимоните.