Шимоните о Блинкявичюте в должности премьера: сейчас об этом говорить слишком рано

"Видимо, давайте подождем голосов из самых больших округов – как говорится в таких случаях. И тогда, видимо, станет ясно, кто как сможет сформировать коалицию после выборов в Сейм, у кого будет достаточное политическое доверие", – заявила И. Шимоните журналистам в Тракайском районе.

"Мне кажется, что сейчас об этом говорить слишком рано", – подчеркнула премьер-министр.

В пятницу в интервью для Elta президент заявил, что, если осенью на выборах победят социал-демократы, в должности премьер-министра ему видится В. Блинкявичюте.

В случае победы во втором туре президентских выборов, глава страны не исключил возможности попытаться уговорить председателя СДПЛ занять пост главы правительства.