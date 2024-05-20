2024.05.20 15:46

Шимоните о Блинкявичюте в должности премьера: сейчас об этом говорить слишком рано

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kandidatai į prezidentus Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė.
Kandidatai į prezidentus Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė.
ФОТО: DELFI

После того как президент Гитанас Науседа намекнул, что после осенних выборов в Сейм в должности премьер-министра ему видится лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, нынешняя глава правительства Ингрида Шимоните подчеркивает, что такие размышления преждевременны.

"Видимо, давайте подождем голосов из самых больших округов – как говорится в таких случаях. И тогда, видимо, станет ясно, кто как сможет сформировать коалицию после выборов в Сейм, у кого будет достаточное политическое доверие", – заявила И. Шимоните журналистам в Тракайском районе.

"Мне кажется, что сейчас об этом говорить слишком рано", – подчеркнула премьер-министр.

В пятницу в интервью для Elta президент заявил, что, если осенью на выборах победят социал-демократы, в должности премьер-министра ему видится В. Блинкявичюте.

В случае победы во втором туре президентских выборов, глава страны не исключил возможности попытаться уговорить председателя СДПЛ занять пост главы правительства.

"Эту должность могут занять и другие люди. Но если бы выборы прошли для этой партии успешно (...), я бы действительно постарался уговорить госпожу Блинкявичюте занять эту ответственную и важную должность", – заявил президент.

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