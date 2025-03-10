2025.03.10 11:18

Шимоните: неспокойно, и не только из-за Украины

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Перед встречей США и Украины в Эр Риярде консерватор Ингрида Шимоните признала, что ей неспокойно, и не только из-за Украины. Что касается разницы в реакции на угрозу Литвы и Польши, она посмеялась над премьером Гинтаутасом Палуцкасом, сказав, что сейчас, наверное, самое главное слово будет „не надо придавать значения“.

„Очень неспокойно. Говорю искренне. Из того, что видно на поверхности, что когда нужно соглашение между двумя сторонами, одна из которых вообще ничего не хочет слышать, то другой, которая объективно слабее, у которой меньше людей, меньше армия, меньше мощности, то тут навязывают все условия другой стороны, это не переговоры, это капитуляция“, – сказала Шимоните о встрече в Эр Риярде.

По ее словам., еще неспокойнее из-за того, что „это вопрос не только завершения войны в Украине, когда от Украины требуют капитуляции, но и вопрос ультиматума за декабрь 2021 года“.

„Этот ультиматум, и даже для людей, которые считают, что Украина - не наше дело, мы не должны слишком это ангажировать, я категорически не согласна, этот вопрос напрямую касается нас. Если этот вопрос есть на столе, то ситуация не просто изменилась, а изменилась драматически“, – сказала Шимоните.

„Понятно, что наши представления, что после 2022 г. у Украины получалось бы отразить нападение российской армии, если бы у нее было военной помощи, сейчас можно только гадать, как все было бы сейчас. Но этого не произошло, а сейчас основная задача - максимальная помощь Украине, стабилизация линии фронта, дать ей лучшие карты в переговорах. Но такое ощущение, что эти последние карты, которые есть у Украины, люди, которые недавно были сторонниками Украины, пытаются отклонить“, – заметила она.

Премьер Польши объявил план о военной подготовке для всех мужчин. Шимоните считает, что разные реакции на угрозы в Литве и Польше - это разное отношение политиков к угрозам.

„Мне кажется, что в 2025 г. главным словом в нашем языке будет „не надо придавать большого значения“ . Видно, когда политическое руководство не придает чему-то значения, а другое руководство придает, то это приводит к разным решениям“, – сказала Шимоните.

По ее мнению, pasу нас сейчас стараются не думать о том, что ми сильно изменился.

Она акцентировала, что сейчас время изменилось по сравнению с тем, что было год назад, когда казалось, что 3-4% финансирования для обороны достаточно, чтобы подготовиться к неприятностям.

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