Шимоните: неспокойно, и не только из-за Украины

„Понятно, что наши представления, что после 2022 г. у Украины получалось бы отразить нападение российской армии, если бы у нее было военной помощи, сейчас можно только гадать, как все было бы сейчас. Но этого не произошло, а сейчас основная задача - максимальная помощь Украине, стабилизация линии фронта, дать ей лучшие карты в переговорах. Но такое ощущение, что эти последние карты, которые есть у Украины, люди, которые недавно были сторонниками Украины, пытаются отклонить“, – заметила она.