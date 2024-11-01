2024.11.01 12:57

Шимоните не спешит с решением о выдвижении на пост лидера консерваторов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что решение о стремлении возглавить партию консерваторов примет после того, как отделения выдвинут свои предлагаемые кандидатуры.

„Я только что закончила одни выборы, поэтому не хочу сразу думать о следующих выборах. У партии есть процедура. Будут отделения, они выдвинут – посмотрим“, - сказала И. Шимоните в четверг в программе „Инфокомментарии с Арнасом Мазетисом“.

„То, что отделения выдвинут – я, наверное, могу предположить довольно смело. Но я думаю, что хочу посмотреть, сколько отделений (выдвинет – ELTA), кого еще выдвинут, а затем принять решения в общем контексте“, - подчеркнула политик, возглавившая список консерваторов на выборах в Сейм.

Однако в первом туре выборов в многомандатном округе И. Шимоните, получившая наибольшее количество голосов первенства в списке Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), говорит, что представляет себя в кресле председателя партии. Однако, подчеркивает политик, это не означает, что она намерена участвовать в выборах лидера консерваторов.

„Достаточно ли у меня воображения, чтобы представить это? У меня есть столько воображения. Думаю, что не следует воспринимать мой ответ как обязательство участвовать в выборах председателя партии“, - сказала премьер.

В свою очередь министр обороны Лауринас Кащюнас, занявший второе место по голосам первенства, намерен объявить о своем решении участвовать в выборах председателя партии в декабре.

ELTA напоминает, что после неудачных для консерваторов выборов в Сейм председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис подал в отставку, руководство партией консерваторов временно взяла на себя его первый заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене. Выборы нового председателя партии запланированы на январь.

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