Шимоните не спешит с решением о выдвижении на пост лидера консерваторов

„Я только что закончила одни выборы, поэтому не хочу сразу думать о следующих выборах. У партии есть процедура. Будут отделения, они выдвинут – посмотрим“, - сказала И. Шимоните в четверг в программе „Инфокомментарии с Арнасом Мазетисом“.

„То, что отделения выдвинут – я, наверное, могу предположить довольно смело. Но я думаю, что хочу посмотреть, сколько отделений (выдвинет – ELTA), кого еще выдвинут, а затем принять решения в общем контексте“, - подчеркнула политик, возглавившая список консерваторов на выборах в Сейм.