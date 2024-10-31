Шимоните назвала отказ Блинкявичюте от мандата "одурачиванием избирателей"

„Но поскольку по делу господина Синкявичюса мы уже слышали, что вся его проблема заключалась в том, что он давал своей жене поговорить по телефону, когда приезжал домой на обед – то надо понимать, что у жены социал-демократа, как у жительницы не знаю каких стран, даже своего телефона нет – и это не первый случай, когда риторика людей отличается от тех идеологических убеждений, которые должны быть у такой политической силы“, – добавила политик.