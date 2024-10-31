Шимоните назвала отказ Блинкявичюте от мандата "одурачиванием избирателей"

„Социал-демократы – партия левого толка, поэтому эйджизм такого плана, можно даже сказать, сексизм, он, мягко говоря, непонятен“, – заявила И. Шимоните журналистам в четверг.
„Но поскольку по делу господина Синкявичюса мы уже слышали, что вся его проблема заключалась в том, что он давал своей жене поговорить по телефону, когда приезжал домой на обед – то надо понимать, что у жены социал-демократа, как у жительницы не знаю каких стран, даже своего телефона нет – и это не первый случай, когда риторика людей отличается от тех идеологических убеждений, которые должны быть у такой политической силы“, – добавила политик.
Между тем, решение отказаться от полученного мандата депутата Сейма И. Шимоните назвала одурачиванием избирателей.
„Таково было разъяснение Конституционного Суда, которое позволило так дурачить избирателей – зарегистрироваться в списках, но даже не собираться делать эту работу. А после того, как такая возможность вновь предоставилась, этот процесс, к сожалению, но возобновился“, – сказала она, имея в виду разъяснение Конституционного Суда (КС) о том, что запрет политику, избранному в Сейм, принимать решения относительно мандата противоречит Конституции.
И. Шимоните также повторила, что не считает В. Блинкявичюте подходящим кандидатом на должность главы правительства.
„Не думаю, что Вилия Блинкявичюте была бы хорошим премьер-министром Литвы, учитывая, что ее работа в Литве закончилась очень давно и она действительно не была для Литвы самой благотворной“, – подчеркнула политик.