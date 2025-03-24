2025.03.24 11:24

Шимоните награждена премией Г. Киссинджера

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Бывшему премьер-министру, консерватору Ингриде Шимоните за укрепление трансатлантических отношений присуждена премия имени американского дипломата Генри Киссинджера.

Эта награда в пятницу в Берлине также будет вручена главному дипломату Европейского союза (ЕС), бывшему премьер-министру Эстонии Кайе Каллас и премьер-министру Латвии Эвике Силине.

Премия им. Г. Киссинджера – ежегодная награда, вручаемая с 2007 года Американской академией в Берлине выдающимся американским и европейским политикам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений.

В 2023 году премия им. Г. Киссинджера была вручена тогдашнему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, а в 2022 году – президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

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