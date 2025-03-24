Шимоните награждена премией Г. Киссинджера

Эта награда в пятницу в Берлине также будет вручена главному дипломату Европейского союза (ЕС), бывшему премьер-министру Эстонии Кайе Каллас и премьер-министру Латвии Эвике Силине.

Премия им. Г. Киссинджера – ежегодная награда, вручаемая с 2007 года Американской академией в Берлине выдающимся американским и европейским политикам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений.