Шимоните награждена премией Г. Киссинджера

Эта награда в пятницу в Берлине также будет вручена главному дипломату Европейского союза (ЕС), бывшему премьер-министру Эстонии Кайе Каллас и премьер-министру Латвии Эвике Силине.
Премия им. Г. Киссинджера – ежегодная награда, вручаемая с 2007 года Американской академией в Берлине выдающимся американским и европейским политикам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений.
В 2023 году премия им. Г. Киссинджера была вручена тогдашнему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, а в 2022 году – президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
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