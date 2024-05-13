Шимоните: могу с легким сердцем сказать, что значительная часть людей не перестала доверять мне

"Я бы все же не сравнивала себя с собой 2019 г. – когда меня не отягощала ответственность в течение трех с половиной лет... Не скажу, что бремя, а те обстоятельства, в которых я работала в течение последних трех с половиной лет. Ну, в 2019 году тогдашний премьер-министр, несмотря на свою умеренную популярность и несмотря на то, что срок работы Правительства был достаточно спокойным и в то время вызовы в Литве еще не начались, (...) все же он не смог выйти во второй тур", – рассуждала премьер.