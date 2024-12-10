Сейм займется поиском решения по вопросу выплаты выходного пособия парламентариям

Член оппозиционной фракции СО-ХДЛ Витаутас Юозапайтис, представивший во вторник данные поправки к Уставу Сейма, напомнил, что и сам был в такой ситуации, когда, получив выходное пособие в размере 17 тыс. евро, через несколько дней он вновь вернулся в Сейм. Политик заявил, что эту выплату он пожертвовал на благотворительность.
„С радостью пожертвовал на победу Украины“, – сказал В. Юозапайтис, призвав Сейм заняться этой проблемой.
В проекте он предлагает определить, что не переизбранному депутату первоначально будет выплачиваться только часть выходного пособия в размере одного месячного оклада. В дальнейшем оно будет выплачиваться равными ежемесячными частями, но его выплата прекратится, если бывший парламентарий, в силу сложившихся обстоятельств, вернется на должность депутата Сейма.
По словам В. Юозапайтиса, есть надежда, что это поможет избежать таких ситуаций, когда парламентарий, не переизбранный в Сейм, получает солидное выходное пособие, однако позже, в случае отказа кого-либо от своего мандата, через несколько дней возвращается в Сейм. В настоящее время нет механизма, как в таком случае политик мог бы вернуть это пособие.
Депутат Сейма, демократ Рима Башкене предложила рассмотреть возможность прекращения выплаты выходного пособия и в тех случаях, когда депутат Сейма, получивший выходное пособие, становится, например, мэром или занимает другую высокую должность.
„Аграрий“ Лигита Гирскене призвала принять решение вообще отказаться от выплаты выходного пособия депутатам Сейма, завершившим свой срок полномочий.
„Депутаты Сейма знают, что проработают свой срок. Они могли бы завершить свой срок и без выходного пособия. Почему мы должны подкладывать „подушку“ исключительно депутатам Сейма? „ – размышляла она, предлагая применить нормы Трудового кодекса.
По словам В. Юозапайтиса, все зависит от Сейма, однако он отметил, что „после пребывания в Сейме трудно устроиться на работу“.
Сейм решил рассмотреть предложенные поправки к Уставу Сейма по исправлению пробела в отношении выходных пособий, выявленного в ходе парламентских выборов. В первом чтении за поправки проголосовали 62 депутата Сейма, против – 16, воздержался – 31 депутат. Законопроект будет передан в Комитет по вопросам права и правопорядка, а весной он вернется в зал пленарных заседаний.
В настоящее время в Уставе Сейма нет положений, ограничивающих выплату выходного пособия депутату Сейма, завершившему срок своих полномочий.
Депутату выплачивается выходное пособие в размере его среднемесячного оклада за количество лет непрерывной работы в должности депутата Сейма.