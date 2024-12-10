Сейм займется поиском решения по вопросу выплаты выходного пособия парламентариям

По словам В. Юозапайтиса, есть надежда, что это поможет избежать таких ситуаций, когда парламентарий, не переизбранный в Сейм, получает солидное выходное пособие, однако позже, в случае отказа кого-либо от своего мандата, через несколько дней возвращается в Сейм. В настоящее время нет механизма, как в таком случае политик мог бы вернуть это пособие.