Сейм во второй раз рассмотрел проект госбюджета на 2024 год: осталось последнее голосование

На этой стадии голосование состоялось по дате принятия проекта бюджета – за то, чтобы окончательное решение было принято 5 декабря, проголосовали 79 членов Сейма, против – 4, воздержались 29 парламентариев.

Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждает, что в уточненном проекте бюджета приоритеты не изменились, а дополнительные средства предусмотрены на инвестиции в дороги, культуру и образование.

В уточненном правительством проекте госбюджета на 2024 г. предусматривается, что доходы государства в следующем году составят 16,98 млрд евро, расходы – 20,61 млрд евро. В первичном проекте предусматривалось, что доходы государства в следующем году составят 17,01 млрд евро, расходы – 20,5 млрд евро.