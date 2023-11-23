Сейм во второй раз рассмотрел проект госбюджета на 2024 год: осталось последнее голосование

 
ELTA
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Seimui teikiamas kitų metų biudžetas
Seimui teikiamas kitų metų biudžetas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В четверг в Сейме состоялось второе рассмотрение доработанного проекта госбюджета на 2024 г. Проект вернулся в парламент после его уточнения правительством.

На этой стадии голосование состоялось по дате принятия проекта бюджета – за то, чтобы окончательное решение было принято 5 декабря, проголосовали 79 членов Сейма, против – 4, воздержались 29 парламентариев.

Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждает, что в уточненном проекте бюджета приоритеты не изменились, а дополнительные средства предусмотрены на инвестиции в дороги, культуру и образование.

В уточненном правительством проекте госбюджета на 2024 г. предусматривается, что доходы государства в следующем году составят 16,98 млрд евро, расходы – 20,61 млрд евро. В первичном проекте предусматривалось, что доходы государства в следующем году составят 17,01 млрд евро, расходы – 20,5 млрд евро.

По сравнению с 2023 г. планируется, что доходы бюджета увеличатся на 1,43 млрд евро (9,2%), расходы – более 1,6 млрд евро (8,5%).

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