Сейм утвердил кандидатуру Бридикиса на пост руководителя Департамента государственной безопасности

Кандидатура Р. Бридикиса получила единогласную поддержку Сейма – за нее проголосовали 106 членов Сейма, выступивших против и воздержавшихся не было.

„Я хотел бы призвать вас проголосовать „за“ Р. Бридикиса на эту должность. Я знаю его как отличного, профессионального солдата Литовской армии, доказавшего свою преданность Литве своей службой. (...) Он был одним из тех сотрудников, которые изменили и укрепили возможности ДГБ, чтобы ведомство могло выполнять важную миссию в сфере безопасности Литвы“, - сказал в зале пленарного заседания социал-демократ Юозас Олекас.