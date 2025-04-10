2025.04.10 13:26

Сейм утвердил кандидатуру Бридикиса на пост руководителя Департамента государственной безопасности

 
Elta
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Remigijus Bridikis
Remigijus Bridikis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг Сейм утвердил кандидатуру Ремигиюса Бридикиса на должность главы Департамента государственной безопасности (ДГБ).

Кандидатура Р. Бридикиса получила единогласную поддержку Сейма – за нее проголосовали 106 членов Сейма, выступивших против и воздержавшихся не было.

„Я хотел бы призвать вас проголосовать „за“ Р. Бридикиса на эту должность. Я знаю его как отличного, профессионального солдата Литовской армии, доказавшего свою преданность Литве своей службой. (...) Он был одним из тех сотрудников, которые изменили и укрепили возможности ДГБ, чтобы ведомство могло выполнять важную миссию в сфере безопасности Литвы“, - сказал в зале пленарного заседания социал-демократ Юозас Олекас.

Поддержку Р. Бридикису выразили также консерваторы Арвидас Анушаускас и Валдас Ракутис, а также Артурас Зуокас из Смешанной группы.

Р. Бридикис приступит к руководству ДГБ после того, как президент Гитанас Науседа своим указом назначит его на эту должность.

Глава государства в конце марта внес в парламент кандидатуру Р. Бридикиса на пост руководителя ДГБ. До этого ведомство в течение двух сроков возглавлял Дарюс Яунишкис, которого с 18 апреля планируется назначить послом Литвы в НАТО.

Р. Бридикис начал службу в ДГБ в 2015 году и в настоящее время занимает должность заместителя директора департамента. Ранее он работал в тогдашнем Департаменте охраны руководства, служил в Литовской армии, Службе специального назначения и Штабе сил специальных операций.

Р. Бридикис также работал в Министерстве обороны и Штабе специальных операций НАТО, а также принимал участие в трех миссиях Сил специальных операций в Афганистане. Офицер награжден Офицерским крестом ордена Креста Витиса и медалью ордена Креста Витиса.

Директор ДГБ назначается на должность сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.

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