Сейм утвердил кандидатуру Бридикиса на пост руководителя Департамента государственной безопасности

Кандидатура Р. Бридикиса получила единогласную поддержку Сейма – за нее проголосовали 106 членов Сейма, выступивших против и воздержавшихся не было.
„Я хотел бы призвать вас проголосовать „за“ Р. Бридикиса на эту должность. Я знаю его как отличного, профессионального солдата Литовской армии, доказавшего свою преданность Литве своей службой. (...) Он был одним из тех сотрудников, которые изменили и укрепили возможности ДГБ, чтобы ведомство могло выполнять важную миссию в сфере безопасности Литвы“, - сказал в зале пленарного заседания социал-демократ Юозас Олекас.
Поддержку Р. Бридикису выразили также консерваторы Арвидас Анушаускас и Валдас Ракутис, а также Артурас Зуокас из Смешанной группы.
Р. Бридикис приступит к руководству ДГБ после того, как президент Гитанас Науседа своим указом назначит его на эту должность.
Глава государства в конце марта внес в парламент кандидатуру Р. Бридикиса на пост руководителя ДГБ. До этого ведомство в течение двух сроков возглавлял Дарюс Яунишкис, которого с 18 апреля планируется назначить послом Литвы в НАТО.
Р. Бридикис начал службу в ДГБ в 2015 году и в настоящее время занимает должность заместителя директора департамента. Ранее он работал в тогдашнем Департаменте охраны руководства, служил в Литовской армии, Службе специального назначения и Штабе сил специальных операций.
Р. Бридикис также работал в Министерстве обороны и Штабе специальных операций НАТО, а также принимал участие в трех миссиях Сил специальных операций в Афганистане. Офицер награжден Офицерским крестом ордена Креста Витиса и медалью ордена Креста Витиса.
Директор ДГБ назначается на должность сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.