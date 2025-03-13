2025.03.13 17:15

Сейм согласен рассмотреть предложение о смягчении ответственности политиков, замешанных в "чековом" скандале

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
ELTA
Seimo plenarinis posėdis
Seimo plenarinis posėdis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Сейм приступает к рассмотрению поправок к Уголовному кодексу (УК), предлагающих смягчить ответственность политиков, замешанных в „чековом“ скандале.

В четверг инициативу социал-демократа Юрате Заильскене поддержали 60 депутатов Сейма, 10 выступили против, а 17 – воздержались. Проект будет рассмотрен Комитетом Сейма по вопросам права и правопорядка и должен вновь появиться в повестке дня пленарных заседаний 12 июня.

В случае одобрения Сеймом, при назначении наказаний за злоупотребление служебным положением будет учитываться сумма причиненного ущерба. Кроме того, планируется более четко регламентировать, в каких случаях можно лишиться права на определенную работу.

Согласно поправкам к УК, если ущерб составляет менее 25 прожиточных минимумов (сейчас 1750 евро), злоупотребление будет наказываться общественными работами, штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если ущерб окажется больше, но не превысит 250 прожиточных минимумов (на данный момент – 17,5 тыс. евро), предлагается наказывать штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 6 лет.

Максимальную санкцию – штраф или лишение свободы на срок до 7 лет – предлагается применять только в случаях, когда злоупотребление служебным положением причинило значительный ущерб, превышающий 250 прожиточных минимумов (17,5 тыс. евро). Данные санкции предлагается применять к лицам за причинение ущерба ради финансовой или иной личной выгоды при отсутствии признаков взяточничества.

Поправки к УК вносят 16 парламентариев, представляющих различные фракции.

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