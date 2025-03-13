Сейм согласен рассмотреть предложение о смягчении ответственности политиков, замешанных в "чековом" скандале

В четверг инициативу социал-демократа Юрате Заильскене поддержали 60 депутатов Сейма, 10 выступили против, а 17 – воздержались. Проект будет рассмотрен Комитетом Сейма по вопросам права и правопорядка и должен вновь появиться в повестке дня пленарных заседаний 12 июня.
В случае одобрения Сеймом, при назначении наказаний за злоупотребление служебным положением будет учитываться сумма причиненного ущерба. Кроме того, планируется более четко регламентировать, в каких случаях можно лишиться права на определенную работу.
Согласно поправкам к УК, если ущерб составляет менее 25 прожиточных минимумов (сейчас 1750 евро), злоупотребление будет наказываться общественными работами, штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 3 лет.
Если ущерб окажется больше, но не превысит 250 прожиточных минимумов (на данный момент – 17,5 тыс. евро), предлагается наказывать штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 6 лет.
Максимальную санкцию – штраф или лишение свободы на срок до 7 лет – предлагается применять только в случаях, когда злоупотребление служебным положением причинило значительный ущерб, превышающий 250 прожиточных минимумов (17,5 тыс. евро). Данные санкции предлагается применять к лицам за причинение ущерба ради финансовой или иной личной выгоды при отсутствии признаков взяточничества.
Поправки к УК вносят 16 парламентариев, представляющих различные фракции.