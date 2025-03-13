Сейм согласен рассмотреть предложение о смягчении ответственности политиков, замешанных в "чековом" скандале

В четверг инициативу социал-демократа Юрате Заильскене поддержали 60 депутатов Сейма, 10 выступили против, а 17 – воздержались. Проект будет рассмотрен Комитетом Сейма по вопросам права и правопорядка и должен вновь появиться в повестке дня пленарных заседаний 12 июня.

В случае одобрения Сеймом, при назначении наказаний за злоупотребление служебным положением будет учитываться сумма причиненного ущерба. Кроме того, планируется более четко регламентировать, в каких случаях можно лишиться права на определенную работу.