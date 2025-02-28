Сейм снова обсудит право голоса с 16 лет: социал-демократы инициируют законопроект

„Мы решили, что начнем обсуждение, когда начнется весенняя сессия. В это время, чтобы обсуждение состоялось, фракция социал-демократов зарегистрирует проект“, - сообщил Р. Мотузас агентству Elta.
„В Сейме много новых членов, молодых членов Сейма. Я считаю, что этот вопрос актуален“, - подчеркнул он.
Однако, по его словам, члены фракции, выступающие против этой идеи, опасаются, что политики начнут размещать рекламу в школах.
„Половина членов группы одобряет. Те, кто поддерживает, видят, что очень важна гражданственность молодежи и во многих странах уже есть такая возможность. Однако противники идеи подчеркивают, что наши образовательные учреждения деполитизированы. Выразили такое опасение, что политика вернется в школы, что у нас будет больше политиканства, что это разделит учеников на две группы“, - сказал Р. Мотузас.
Правда, обсуждение вопроса о голосовании с 16 лет не впервые поступает в Сейм. В октябре прошлого года некоторые парламентарии подписали и зарегистрировали законопроект, предусматривающий такую возможность. Инициатором в то время был либерал Андрюс Багдонас.
Со своей стороны, председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен считает, что, если бы поправки были инициированы правящей партией, закон получил бы большую поддержку в Сейме. Однако она призывает социал-демократов объединить партии по этому вопросу.
Литовский совет молодежных организаций еще в 2019 году принял позицию в поддержку инициативы, которую поддержало большинство объединяемых им организаций.
Действующее законодательство позволяет лицам, достигшим 21 года, баллотироваться в Европейский парламент, а лицам, достигшим 18 лет, баллотироваться в муниципальный совет.