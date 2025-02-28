Сейм снова обсудит право голоса с 16 лет: социал-демократы инициируют законопроект

„Половина членов группы одобряет. Те, кто поддерживает, видят, что очень важна гражданственность молодежи и во многих странах уже есть такая возможность. Однако противники идеи подчеркивают, что наши образовательные учреждения деполитизированы. Выразили такое опасение, что политика вернется в школы, что у нас будет больше политиканства, что это разделит учеников на две группы“, - сказал Р. Мотузас.