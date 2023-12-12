Сейм скорректировал процедуру поднятия государственного флага

 
Ядвига Белявская
ELTA
Lietuvos gamta pati gražiausia. Čia užaugau ir čia mano namai. Laima K.
Lietuvos gamta pati gražiausia. Čia užaugau ir čia mano namai. Laima K.
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

Сейм разрешил жителям не поднимать государственный флаг в праздничные дни на или перед домами, в которых они в данный момент не проживают постоянно.

За данные изменения проголосовало 115 депутатов, 1 против и 3 воздержались.
Инициатором поправок выступил Альгимантас Думбрава, член франции Союза крестьян и зеленых.

Либерализовав процедуру обязательного поднятия государственного флага, члены Сейма решили помочь тем людям, которые имеют несколько объектов недвижимости, например, дома и фермы, и не могут во время праздников вывешивать флаги повсеместно.

В настоящее время в Литве в праздничные дни флаг Литвы должен развеваться на всех домах, независимо от того, заселен дом или пустует.

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