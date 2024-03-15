Сейм склоняется к одобрению предложения о создании фонда финансирования обороны

За инициативу лидера Фракции свободы Витаутаса Миталаса проголосовали 69 членов Сейма, 11 депутатов воздержались, никто не проголосовал против.

"Я подсчитал, что если бы на это дело жертвовали только физические лица, которые жертвуют хотя бы по 10 евро в месяц, а также те, кто делает разовые пожертвования в размере не менее 60 евро в год, это позволило бы собрать 31 млн евро в год", - во время заседания сказал В. Миталас.

"Это не сумма, которая меняет все, но это сумма, которую я считаю очень важной не только из-за этих миллионов евро, но и потому, что в соглашении политических партий утверждено, что одним из столпов обороны Литвы является общество", - подчеркнул он.

В. Миталас согласился, что могут быть разные модели сбора поддержки населения. Однако, по его словам, в этом случае следует говорить о дополнительных инструментах, которые помогут собрать средства на оборону.