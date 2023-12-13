Сейм склонен поддержать инициирование государственного аудита системы образования

За инициирование государственного аудита системы образования проголосовали 105 парламентариев, 3 воздержались, никто не голосовал против.

В этом проекте предлагается поручить Государственному контролю до 15 мая следующего года провести аудит, оценивая, надлежащим ли образом и в соответствии с правовыми актами участники системы образования выполняют свои обязательства по повышению заработной платы учителей и других педагогических работников и рационально ли используют другие ассигнования.

Государственному контролю также предлагается установить, утвердили ли и выполняют ли учреждения самоуправления требования по планам создания сети учебных заведений.