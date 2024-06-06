2024.06.06 13:00

Сейм ратифицировал Конвенцию Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters/Scanpix

Сейм ратифицировал Конвенцию Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями.

В четверг за это проголосовали 107 членов Сейма, один был против.

Конвенция представляет собой свод минимальных международных стандартов по борьбе с манипулированием ходом или результатами спортивных соревнований.

В документе основное внимание уделяется международному сотрудничеству и предотвращению, обмену информацией, сотрудничеству правоохранительных органов, ответственности и санкциям.

Ожидается, что после ратификации конвенции Литва сможет более эффективно сотрудничать в международном масштабе с организациями, работающими в этой сфере.

В начале мая, внося конвенцию на ратификацию Сейма, вице-министр образования, науки и спорта Айсте Зеделите-Каминске сказала, что манипулирование спортивными соревнованиями является одной из самых больших угроз для современного спорта. По ее словам, эта проблема актуальна и в Литве.

Конвенция Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями была принята 18 сентября 2014 года.

В подготовке конвенции приняли участие представители 42 стран-членов Совета Европы и наблюдатели. Она вступила в силу 1 сентября 2019 года.

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