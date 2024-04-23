Сейм рассмотрит вопрос ужесточения ограничений для граждан России и Беларуси

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на прошлой неделе одобрил компромиссное предложение, согласно которому, выданный гражданину России и Беларуси вид на жительство подлежит аннулированию в случае, если лицо будет посещать родину чаще одного раза в три месяца и его поездки создадут угрозу национальной безопасности страны.
Также Сейм намерен рассмотреть предложение о прекращении приема заявлений граждан России и Беларуси на получение визы в визовых службах Литвы за рубежом, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел (МИД).
Среди предложений – стремление аннулировать разрешения, выданные гражданам России и Беларуси на временное проживание в Литве, если они намеренно, публично и систематически распространяют ложную информацию, противоречащую интересам общества или государства.
Законопроект также направлен на уточнение применения национальных санкций к юридическим лицам – предлагается предусмотреть ограничения для российских бизнесменов независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.
Также планируется ограничить право юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Как и в предыдущем решении Сейма, поправки в закон сохраняют ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.
После принятия Сеймом поправок к закону применение ограничительных мер будет продлено с 3 мая этого года до 2 мая 2025 года.