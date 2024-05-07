Сейм рассмотрит увеличения снабжения Литовской армии оборудованием литовских производителей

Эти поправки к Закону об оборонной промышленности и безопасности после внесения были одобрены Сеймом 18 апреля, а на прошлой неделе они были утверждены и в Комитете по экономике.

В то же время министерство разрабатывает сопровождающие законы о государственных закупках, контроле над оружием и боеприпасами, закона об основах национальной безопасности.

Если во вторник после обсуждения парламент одобрит эти предложения Минобороны, они должны вернуться в зал пленарных заседаний для голосования по принятию еще раз.