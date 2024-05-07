Сейм рассмотрит увеличения снабжения Литовской армии оборудованием литовских производителей

Эти поправки к Закону об оборонной промышленности и безопасности после внесения были одобрены Сеймом 18 апреля, а на прошлой неделе они были утверждены и в Комитете по экономике.
В то же время министерство разрабатывает сопровождающие законы о государственных закупках, контроле над оружием и боеприпасами, закона об основах национальной безопасности.
Если во вторник после обсуждения парламент одобрит эти предложения Минобороны, они должны вернуться в зал пленарных заседаний для голосования по принятию еще раз.
Представляя комитету в прошлый вторник пакет законов, который, по мнению министра обороны, укрепляет оборону, Лауринас Кащюнас подчеркнул стремление к тому, чтобы наиболее важные оборонные потребности Литвы обеспечивались предприятиями, работающими внутри страны. Это, по его словам, повысит безопасность цепочек поставок и улучшит доступ армии к необходимому военному оборудованию.
Также, по словам министра, предлагаемый Закон об оборонной промышленности и безопасности поможет государственным учреждениям более четко доносить потребности обороны до литовских предприятий военной промышленности.
Поправки к Закону о государственных закупках предусматривают положение, согласно которому в случае "жизненно важных" национальных интересов определенная военная техника может закупаться у литовских производителей.
Минобороны отмечает, что пакет законов, рассматриваемый в парламенте, будет способствовать инновациям и инвестициям в оборонную отрасль и безопасность, повысит ее конкурентоспособность, лучше обеспечит условия для институтов общественной безопасности и национальной обороны, а также лучше обеспечит их прозрачность, независимость и развитие.