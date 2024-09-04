Сейм рассмотрит, следует ли освобождать от НДС часть получаемой Литвой военной помощи

Проект Закона о благотворительности и поддержке, подготовленный Министерством обороны, был единогласно поддержан после его внесения во вторник.

Согласно закону, оборот оружия, военной техники, боеприпасов и другой техники в силу их характеристик ограничивается потребностями общественной безопасности.

Согласно закону, оборот оружия, военной техники, боеприпасов и другой техники в силу их характеристик ограничивается потребностями общественной безопасности.