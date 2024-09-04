2024.09.04 09:15

Сейм рассмотрит, следует ли освобождать от НДС часть получаемой Литвой военной помощи

 
Ула Климашевска
ELTA
ru.DELFI.lt
Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos „Patriot“ atvykimas į Lietuvą
Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos „Patriot“ atvykimas į Lietuvą
ФОТО: Matas Baranauskas | Elta

Сейм рассмотрит закон, предусматривающий случаи, когда оружие и другая продукция военного назначения, безвозмездно предоставляемые Литве иностранными партнерами – предметы ограниченного оборота – будут считаться поддержкой, не облагаемой налогом на добавленную стоимость (НДС).

Проект Закона о благотворительности и поддержке, подготовленный Министерством обороны, был единогласно поддержан после его внесения во вторник.

Согласно закону, оборот оружия, военной техники, боеприпасов и другой техники в силу их характеристик ограничивается потребностями общественной безопасности.

Согласно закону, оборот оружия, военной техники, боеприпасов и другой техники в силу их характеристик ограничивается потребностями общественной безопасности.

Хотя эти товары не облагались НДС до 2022 года, к части контрактов, заключенных в 2022-2023 годах, применялся дополнительный налог, поскольку в настоящее время никакие товары военного назначения, имеющие статус предметов ограниченного обращения, не могут рассматриваться как поддержка или благотворительность.

Учреждения, подведомственные Литовской системе охраны края и Министерству внутренних дел (МВД), регулярно получают поддержку от иностранных партнеров в виде оружия, боеприпасов, другой техники военного назначения, техники для проведения судебно-медицинской экспертизы и обучения, связанного с применением этих товаров.

По данным ведомства, масштабы поддержки растут из-за вторжения России в Украину – в 2022 году США предоставили литовским учреждениям продукции военного назначения примерно на 91 млн долларов, в прошлом году – более чем на 108 млн долларов.

Предлагается не облагать НДС те товары ограниченного оборота, которые необходимы для деятельности в сфере национальной безопасности и обороны, правоохранительной деятельности и превенции преступности.

По подсчетам, Минфин должен ежегодно выделять до 20 млн евро дополнительных ассигнований учреждениям системы охраны края, которые должны платить НДС, поэтому изменения позволили более экономно использовать бюджетные средства и снизили бюрократическую нагрузку на учреждения.

Законопроект рассмотрят Комитет по бюджету и финансам и Комитет по национальной безопасности и обороне, в зал пленарных заседаний он должен вернуться в октябре.

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