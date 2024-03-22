Сейм рассмотрит поправки в закон об огласке бывших сотрудников КГБ на госслужбе

В четверг предусматривающие это поправки к закону, представленные депутатом Сейма Стасисом Туменасом, после внесения поддержали 46 членов Сейма, 5 были против, 24 воздержались.

11 апреля проект должен вернуться в зал пленарных заседаний парламента для рассмотрения. До этого его должны будут рассмотреть комитеты Сейма по национальной безопасности и обороне и правам человека.

Законом предлагается предусмотреть, что сведения о тайном сотрудничестве с КГБ будут рассекречены и обнародованы в случае, если лицо занимает должность государственного служащего или является кандидатом на нее, за исключением тех, чьи сведения и данные о них засекречены на 75 лет.