Сейм рассмотрит поправки к законам, которые помогут урегулировать перезахоронение советских воинов

Член Фракции демократов "Во имя Литвы" Д. Гришкявичюс предлагает предоставить Правительству право определять порядок перемещения останков советских воинов Второй мировой войны, увековечивания места их захоронения, маркирования.

Предлагается также исключение – в случаях, когда признается, что могилы и кладбища пропагандируют тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии, они могут быть удалены, несмотря на то, что они внесены в Реестр культурных ценностей.

К подготовке поправок в закон Д. Гришкявичюса побудила проблема, возникшая, когда советских солдат Второй мировой войны перезахоронили на солдатском кладбище в городке Пумпенай Пасвальского района, но старое место захоронения осталось в Реестре культурных ценностей.

По его словам, предлагаемые поправки в закон помогут законодательно урегулировать перезахоронение воинов.