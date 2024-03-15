Сейм рассмотрит поправки к законам, которые помогут урегулировать перезахоронение советских воинов

 
ELTA
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Antakalnio kapinėse prasidėjo Antrojo pasaulinio karo karius vaizduojančių stelų ardymo darbai
Antakalnio kapinėse prasidėjo Antrojo pasaulinio karo karius vaizduojančių stelų ardymo darbai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Сейм рассмотрит внесенные депутатом Домасом Гришкявичюсом поправки к законам, которые позволят должным образом перезахоронить останки советских воинов из репрезентативных мест городов и городков на кладбищах.

Член Фракции демократов "Во имя Литвы" Д. Гришкявичюс предлагает предоставить Правительству право определять порядок перемещения останков советских воинов Второй мировой войны, увековечивания места их захоронения, маркирования.

Предлагается также исключение – в случаях, когда признается, что могилы и кладбища пропагандируют тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии, они могут быть удалены, несмотря на то, что они внесены в Реестр культурных ценностей.

К подготовке поправок в закон Д. Гришкявичюса побудила проблема, возникшая, когда советских солдат Второй мировой войны перезахоронили на солдатском кладбище в городке Пумпенай Пасвальского района, но старое место захоронения осталось в Реестре культурных ценностей.

По его словам, предлагаемые поправки в закон помогут законодательно урегулировать перезахоронение воинов.

Также член Сейма Д. Гришкявичюс, подготовивший поправки к закону о запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий, предлагает расширить понятие "общественное место", включив в него новый объект – "кладбище".

В настоящее время, согласно этому закону оцениваться могут только объекты общественного пользования, установленные на территории кладбищ или других мест захоронения. Однако не решен вопрос о том, является ли место захоронения солдат или кладбище (в целом) объектом, пропагандирующим тоталитарный режим.

В каждом конкретном случае, согласно предложению Центра исследования геноцида и резистенции, созданная Сеймом межведомственная комиссия должна оценить, являются ли кладбища и захоронения символами пропаганды тоталитарного, авторитарного режима.

Поправки к законам, инициированные депутатом Сейма Д. Гришкявичюсом и Шяуляйским городским самоуправлением, в четверг были единогласно поддержаны представителями правящих и оппозиционных фракций.

После рассмотрения в комитетах они должны вернуться в зал пленарных заседаний в июне.

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