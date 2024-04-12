Сейм принял поправки, позволяющие учреждениям закупать дроны с китайскими комплектующими

За проект проголосовали 77 депутатов, против – 3, воздержался 21 парламентарий.
Предложение предусматривает, что организации смогут передать закупленные дроны с китайскими комплектующими в качестве поддержки Украине, борющейся с российской агрессией.
Подчеркивается, что из-за нехватки оружия и боеприпасов в Украине дроны стали важной частью боевых действий.
Подчеркивается, что такие исключения не нанесут вред интересам национальной безопасности страны, поскольку такие дроны или другая продукция не будет использоваться в деятельности закупающих организаций, важных для безопасности.
Инициаторы проекта утверждают, что в настоящее время важные для безопасности организации не могут приобретать товары, производитель которых или контролирующее их лицо зарегистрированы в Китае. Аргументируется это тем, что они считаются ненадежными.