Сейм примет решение об импичменте депутата Гражулиса 18 декабря

76 членов Сейма поддержали проект постановления, представленный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, против выступили 12 парламентариев, 6 воздержались.
"Дата рассмотрения должна быть назначена не ранее, чем через 7 дней после дня заседания, на котором эта дата установлена – т. е. с сегодняшнего заседания. В проекте постановления предлагается рассмотреть возможность лишения мандата члена Сейма Петраса Гражулиса как члена Сейма, 18 декабря 2023 года в 14.00 час", - озвучила предложение В. Чмилите-Нильсен.
Напоминая о процедуре импичмента, лицо, подвергнутое импичменту, имеет право участвовать в заседании Сейма самостоятельно или через своего адвоката. Оно имеет право иметь нескольких адвокатов.
Если П. Гражулис или его адвокаты не присутствовали на заседании без уважительных причин, их отсутствие не помешало бы рассмотрению дела об импичменте в Сейме.
Постановление о лишении мандата члена Сейма считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/5 всех членов Сейма, то есть 85 парламентариев.
Если постановление об отмене мандата члена Сейма не будет принято, считается, что Сейм не утвердил импичмент.
Статут Сейма позволяет депутату, которому грозит импичмент, отказаться от мандата члена Сейма на любом этапе процесса импичмента, но только до начала голосования.
Такое письменное заявление должно быть немедленно удовлетворено, а процедура импичмента в Сейме прекращается.
Конституционный суд установил, что действия члена Сейма Петраса Гражулиса – умышленное голосование за другого члена Сейма – противоречат Конституции Литовской Республики.
"Этим действием (...) член Сейма Пятрас Гражулис грубо нарушил Конституцию Литовской Республики и нарушил свою присягу", - говорится в постановлении суда.
Это заключение Конституционного суда является окончательным и неоспоримым.
Импичмент П. Гражулису был инициирован в связи с тем, что он в сентябре 2022 года мог проголосовать за члена Сейма социал-демократа Линаса Йонаускаса.