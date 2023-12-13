Сейм примет решение о лишении мандата депутата Гражулиса 18 декабря

Это заседание созвало правление Сейма, заседавшее в среду.
Сейм на внеочередном заседании примет решение о лишении мандата члена Сейма Петраса Гражулиса, грубо нарушившего Конституцию и присягу. Решение парламентарии будут принимать путем тайного голосования.
Статутом Сейма предусмотрено, что лицо, подвергнутое импичменту, имеет право участвовать в заседании Сейма самостоятельно или через своего адвоката.
Оно имеет право иметь нескольких адвокатов. Если П. Гражулис или его адвокаты не будут присутствовать без уважительных причин, их отсутствие не помешает рассмотрению дела об импичменте в Сейме.
Постановление о лишении мандата члена Сейма считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/5 всех членов Сейма, то есть 85 парламентариев.
С момента опубликования постановления в средствах информации общественности лицо теряет мандат члена Сейма.
За совершенные им проступки он может быть привлечен к юридической ответственности. Если постановление о лишении мандата члена Сейма не принято, считается, что Сейм не одобрил импичмент.
Процесс импичмента в Сейме является публичным. Его транслируют по литовскому национальному радио и телевидению.
Конституционный суд установил, что депутат Пятрас Гражулис нарушил Конституцию и присягу члена Сейма. По мнению Конституционного суда, действия члена Сейма П. Гражулиса – сознательное голосование за другого члена Сейма – противоречат Конституции Литовской Республики.
Импичмент П. Гражулису был инициирован в связи с тем, что он в сентябре 2022 года мог проголосовать за члена Сейма от социал-демократов Линаса Йонаускаса.