Сейм отклонил предложение лишать ВНЖ за поездки в Беларусь и Россию чаще раза в квартал

За продление ограничений проголосовали 82 члена Сейма, против – 3, воздержались 34 парламентария.
Принято решение рассматривать этот законопроект в Сейме в срочном порядке.
Законопроект также направлен на уточнение применения национальных санкций к юридическим лицам – предлагается предусмотреть ограничения для российских бизнесменов независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.
Целью также является ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Сейм не поддержал предложение ограничить возвращение граждан России и Беларуси на родину
Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на прошлой неделе одобрил компромиссное предложение, согласно которому, выданный гражданину России и Беларуси вид на жительство подлежит аннулированию в случае, если лицо будет посещать родину чаще одного раза в три месяца и его поездки создадут угрозу национальной безопасности страны. Однако эту инициативу Сейм не поддержал.
За это предложение во время пленарного заседания проголосовал 41 член Сейма, против – 37, воздержались 39 парламентариев.
Как и в предыдущем решении Сейма, поправки в закон сохраняют ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.
После принятия Сеймом поправок к закону применение ограничительных мер будет продлено с 3 мая этого года до 2 мая 2025 года.