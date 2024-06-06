Сейм одобрил вето президента Литвы: расширены критерии для участия в тендерах НАТО

Глава страны предложил дополнить регулирование и включить условие о том, что декларация надежности выдается в случае, если юридическое лицо, претендующее на участие в тендерах НАТО, или связанные с ним лица не были признаны нарушившими международные санкции или ограничительные меры за последние 3 года.
За предложение проголосовали 95 членов Сейма, против – 6, воздержались – 5 депутатов.
"По оценке президента Республики, допустить к участию в тендерах НАТО юридические лица, которые сами или связанные с ними лица не признаны судом, но признаны другими государственными институтами, как нарушившие международные санкции или ограничительные меры, означало бы представлять угрозу безопасности государства и общества", - сказал главный советник президента Андрюс Кабишайтис.
17 мая президент Г. Науседа наложил вето на поправки к Закону об основах выдачи деклараций надежности юридическим лицам, желающим участвовать в тендерах стран Североатлантического договора.