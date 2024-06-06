2024.06.06 16:38

Сейм одобрил вето президента Литвы: расширены критерии для участия в тендерах НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ELTA6350 40 Vilnius, 2004 m. balandÅ¾io 2 d. (ELTA). Lietuvos Ä¯stojimas Ä¯ NATO pagerbtas ir Å¡alia Seimo esanÄioje NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. Äia penktadienÄ¯ dalyvaujant valstybÄs vadovams, vilnieÄiams iÅ¡kilmingai pakeltos Lietuvos valstybÄs ir NATO vÄliavos. Jos suplevÄsavo iÅ¡kart, kai tik Briuselyje buvo iÅ¡kilmingai pakeltos naujÅ³jÅ³ NATO nariÅ³ - Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos - vÄliavos. TiesioginÄ transliacijÄ iÅ¡ Briuselio stebÄjo ir susirinkusieji NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. RB 2004.04.02 16:19:40. Valdas KopÅ«stas (ELTA)
ELTA6350 40 Vilnius, 2004 m. balandÅ¾io 2 d. (ELTA). Lietuvos Ä¯stojimas Ä¯ NATO pagerbtas ir Å¡alia Seimo esanÄioje NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. Äia penktadienÄ¯ dalyvaujant valstybÄs vadovams, vilnieÄiams iÅ¡kilmingai pakeltos Lietuvos valstybÄs ir NATO vÄliavos. Jos suplevÄsavo iÅ¡kart, kai tik Briuselyje buvo iÅ¡kilmingai pakeltos naujÅ³jÅ³ NATO nariÅ³ - Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos - vÄliavos. TiesioginÄ transliacijÄ iÅ¡ Briuselio stebÄjo ir susirinkusieji NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. RB 2004.04.02 16:19:40. Valdas KopÅ«stas (ELTA)
ФОТО: ELTA

В четверг Сейм одобрил вето президента Гитанаса Науседы, посредством которого предлагалось уточнить критерии выдачи деклараций надежности для желающих участвовать в тендерах НАТО.

Глава страны предложил дополнить регулирование и включить условие о том, что декларация надежности выдается в случае, если юридическое лицо, претендующее на участие в тендерах НАТО, или связанные с ним лица не были признаны нарушившими международные санкции или ограничительные меры за последние 3 года.

За предложение проголосовали 95 членов Сейма, против – 6, воздержались – 5 депутатов.

"По оценке президента Республики, допустить к участию в тендерах НАТО юридические лица, которые сами или связанные с ними лица не признаны судом, но признаны другими государственными институтами, как нарушившие международные санкции или ограничительные меры, означало бы представлять угрозу безопасности государства и общества", - сказал главный советник президента Андрюс Кабишайтис.

17 мая президент Г. Науседа наложил вето на поправки к Закону об основах выдачи деклараций надежности юридическим лицам, желающим участвовать в тендерах стран Североатлантического договора.

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