Сейм одобрил увеличение территории Каунасской свободной экономической зоны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kauno Laisvoji ekonominė zona (LEZ)
Kauno Laisvoji ekonominė zona (LEZ)
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis
Во вторник Сейм окончательно утвердил восстановление территории Каунасской свободной экономической зоны (СЭЗ), добавив к нынешним 534 га еще 520 га, расширив тем самым территорию до 1054 га.

Расширение Каунасской СЭЗ поддержал 81 член Сейма, 4 депутата воздержались, 2 высказались против.

Предварительно рассматриваются пять территорий, которые могут быть включены в Каунасскую СЭЗ, одна из них – в Ионавском районе.

Планируется, что инвестиции в проект начнутся в 2024 году и продлятся 12 лет.

В этот период ежегодно будет осваиваться в среднем 47 га новой территории, из них 8 га будет отведено под инфраструктуру, остальная площадь будет сдана в субаренду инвесторам.

За счет размещения объектов общественной инфраструктуры на дополнительных освоенных участках за 15 лет будет создано более 16,8 тыс. новых рабочих мест.

Прогнозируется, что с 2025 по 2039 год госбюджет пополнится налогами на 4,3 млрд евро.

Восстановленная территория Каунасской СЭЗ также потенциально может сгенерировать в государственный бюджет 2,09 млрд. евро подоходного налога с населения.

Предварительно оцененные затраты на увеличение площади территории Каунасской СЭЗ – 114,68 млн евро, в том числе 101,77 млн ​​евро государственных средств, затраты, выделенные на покупку участков – 8,6 млн евро, вырубку лесов – 1,86 млн евро, создание инфраструктуры – 104,22 млн евро.

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